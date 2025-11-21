日10月出口遠超預期！歐亞需求旺抵消北美頹勢 但中日摩擦埋隱憂
官方周五公布的數據顯示，日本10月出口表現大幅優於預期，對歐洲與亞洲的出貨均強勁增長。
出口額較去年同期成長3.6%，遠遠超過路透訪調經濟學家預估的1.1%。但增幅較9月的4.2%放緩。
其中，對亞洲的出口年增4.2%，對西歐出口猛增8.8%，有效抵消對北美出口下降3.1%，對美國的出貨也減少3.1%。
這份經濟數據發布時機敏感，正值日本首相高市早苗因涉台言論與最大貿易夥伴中國大陸陷入外交爭端。
這場爭端對貿易的影響，可能反映在下月數據中。亞洲集團（Asia Group）11月19日的報告指出，中國大陸已暫停進口日本水產品。
另一方面，日本這個全球第四大經濟體的進口則意外增加0.7%，與路透調查預期的下跌0.7%相反。
