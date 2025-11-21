美元上漲 日圓連四跌 美強勁就業數據打擊降息預期

美元周四（20日）兌多數主要貨幣上漲，因為經濟數據顯示美國9月就業成長趨穩加速，美國聯準會（Fed）可能因而在12月暫停降息。根據芝商所（CME）的FedWatch工具，市場認為聯準會將在12月利率會議上降息25個基點（1碼）的機率，已經降至39%。

美國周四公布的因先前政府停擺而延後發布的數據，美國就業人數增幅多於經濟學家的預期，但失業率有所上升。美國9月非農就業人數增加11.9萬人，路透訪調經濟學家的預期是增加5萬人。失業率從8月的4.3%小幅上升至4.4%，但原因是勞工供給增加，所以整體就業呈現走穩跡象。

摩根士丹利經濟學家現在不再預期聯準會12月會降息。他們在最新的報告中指出，9月非農就業數據的反彈，降低了就業市場的風險。「我們認為，非農就業人數的反彈，加上10月就業數據的缺失，將使聯準會在12月維持利率不變」。

Brown Brothers Harriman策略師Elias Haddad也認為，周四公布的就業數據良好，「將支持聯邦公開市場委員會中『許多與會者』年內維持利率不變的立場」。

日圓周四兌美元下跌0.20%，報 157.47日圓兌1美元，已是連續第四個交易日下跌。周四盤中，日圓兌美元匯價觸及157.89，是1月以來最低水準。

日本新政府正在準備一項價值超過20兆日圓的全面經濟刺激計劃，規模將是新冠疫情以來最大，預期首相高市早苗今（21）日將公布計劃。

針對日圓近日貶勢，日本財務大臣片山皋月周二就已表示，政府正「以高度的緊迫感」密切關注市場。交易員們現在認為，日本當局可能會像去年7月那樣在160大關附近進行干預，或者在出現更多的突然波動時出手。日本內閣官房長官木原稔周四說，日圓匯率走勢「急劇、單邊且令人擔憂」。

歐元、瑞郎、澳元和英鎊則是在聯準會公布10月會議記錄後，兌美元也都下跌，記錄顯示「許多」與會決策官員已排除12月降息，而「幾位」則認為12月有可能降息。

克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克周四重申她反對進一步降息的立場，理由是通膨高於目標以及金融條件已經寬鬆。她還警告，雖然降息可以被視為是對勞動力市場的「保險」，但可能會增加金融不穩定的風險。