日核心通膨升至3個月高點 整體物價連43月超標 日銀升息壓力升溫

日本10月核心通膨率以7月以來最快速度攀升，與市場預期一致，為日本央行升息提供依據。

剔除生鮮食品後的核心消費者物價手指數（CPI）年升3%，符合路透訪調經濟學家的預期。整體消費者物價指數同樣升至3%，已是連續第43個月高於日本央行設定的2%目標。

至於剔除生鮮食品與能源價格的所謂「核心核心通膨率」，從9月的3%微幅上升至3.1%。

這組最新數據公布之際，日本央行總裁植田和男本周稍早傳出與新當選的首相高市早苗首次會晤。根據路透報導，植田告訴高市，央行正「逐步升息，以引導通膨平穩回到2%目標，確保經濟實現永續成長」。

高市一向主張寬鬆貨幣政策，她11月12日在國會表示，希望日銀能「適當實施政策」，讓加薪而非成本推動因素來實現2%通膨目標。

根據報導，她在與植田會晤時說，「現在看到的通膨類型並不理想」。植田則表示，高市並未在會中提出任何與貨幣政策相關的要求。

日本央行目前陷入進退兩難境地：通膨持續高於目標，但國內生產毛額（GDP）數據顯示，經濟成長因美國關稅衝擊而走弱。日本第3季GDP較上季萎縮0.4%，是六季以來首見負成長，折合年率萎縮1.8%。