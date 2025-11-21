維修工程師搶手 艾司摩爾在鳳凰城成立技術學院

荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今天在鳳凰城（Phoenix）成立技術學院，培訓工程師提供設備維修服務。

路透社報導，這間技術學院距鳳凰城機場僅幾分鐘車程，計劃每年培訓超過1000名工程師，負責公司複雜的晶片製造設備維修與保養。

艾司摩爾決定成立這所學院，主要是因為美國先進晶片製造業需求明顯成長。英特爾（Intel）與台積電已宣布在鳳凰城周邊進行大規模擴張，三星也在擴建其位於德州奧斯汀（Austin）附近的工廠。記憶體製造商美光科技（Micron）也展開數十億美元的投資。

艾司摩爾執行長福克（Christophe Fouquet）表示，「我認為現在正是適合的時機，因為亞利桑那州已開始蓬勃發展，我認為明年會看到德州，然後是愛達荷州，之後還會有更多州加入。」

艾司摩爾副總裁派奇（Clayton Patch）表示，用於製造先進晶片的深紫外光（DUV）和極紫外光（EUV）設備非常複雜，需要與F-35等現代戰機類似的維護保養。

最先進的極紫外光機造價約4億美元，需要幾架747飛機才能從艾司摩爾位於荷蘭的製造基地向外移動。

派奇表示，這些維修工作的理想人選，通常是曾在美國海軍或空軍從事戰鬥機維修的退伍軍人。

派奇說，「他們從軍隊退役，是非常理想的員工」，「我們非常喜歡這些人選」。

這間技術學院包括14間教室和1間無塵室。近20年來，艾司摩爾首次在美國成立此類中心。先前，工程師必須前往亞洲或歐洲學習如何維護晶片製造設備。

福克表示，學員工程師將操作的機器，通常是由艾司摩爾製造，但目前尚未使用的原型機，而不是交付給客戶的機器。

福克指出，這方面的需求量很大，所以成本相當高。

為滿足對已接受訓練的維修工程師需求，技術學院能以每週7天、每天24小時運作，預計最終每年將培訓2000人。

目前已有工程師在技術學院上課，艾司摩爾員工也將在此受訓，但其他經營晶圓廠的公司，也可付費請艾司摩爾訓練他們的工程師。

艾司摩爾需3至6個月培養工程師進行簡單維護，複雜的維修訓練可能需要更長時間。