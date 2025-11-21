快訊

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

穿梭在市場的花式吹捧 老闆與熟客間的美味默契

威瑞森重組裁員逾1.3萬人 門市轉加盟降低成本

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國行動電信與寬頻業者威瑞森無線公司（Verizon）今天表示，將進行史上最大規模的一次性裁員，預計削減逾1萬3000個職位，以縮減成本及重組公司營運。

威瑞森同時宣布，計劃將179家自營門市轉為加盟經營模式，並關閉1家門市。

路透社報導，威瑞森在一份公司文件中指出，預計今年第4季將編列16億至18億美元的資遣費用，超過成8成受影響員工將於下月離職。威瑞森股價今天下跌1%。

威瑞森新任執行長舒曼（Dan Schulman）在給員工的信中表示，公司各部門總體上將減少逾1萬3000名員工，同時大幅降低外包及其他外部人力的支出。

公司發言人證實裁員消息指出：「這是威瑞森重整，並調整優先要務的機會，有助於我們奪回通訊領域的領導地位。」

舒曼表示，威瑞森將設立2000萬美元基金，協助被裁員工發展新職涯，「迎向AI時代所需的機會及技能」。

威瑞森說，這次裁員並非因公司應用人工智慧（AI）所致。

威瑞森今年第3季僅增加4萬4000個按月付費的寬頻用戶，表現落後於同業，AT&T、T-Mobile同期淨增用戶數超過100萬戶。

威瑞森 發言人 職位

延伸閱讀

美就業走穩 9月非農就業比預期好 但企業裁員明顯增加 12月降息添變數

「懷孕歧視」遭裁員釀滅門悲劇 洪申瀚：規劃專案公布違法企業

用冷水洗衣能避免衣物縮水 但專家建議4類紡織品更適合熱水洗

Square Enix又裁員逾百人！研發重心回歸日本 七成QA工作將交由AI處理

相關新聞

標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

雖然AI晶片製造商龍頭輝達（Nvidia）發布的業績令人驚豔；就業報告證實，美國經濟依然穩健；全球最大零售商上季財報也表...

美股下殺…輝達強勁財報未能穩住市場信心 科技股跳水、三大股指齊挫

美國股市周四從早盤漲勢中急劇逆轉，人工智慧晶片巨擘輝達（Nvidia）的強勁財報未能打消投資人對高估值的擔憂，且美國就業...

油價因美國力促俄烏和談走低 金價微跌

油價周四（20日）下跌，美國川普政府敦促烏克蘭接受一份與俄羅斯的和平協議，以期結束持續了三年多的俄烏戰爭，而烏克蘭總統澤...

亞股全面下挫 日軟體銀行股價暴跌10%

日本科技巨擘軟體銀行股價周五一度暴跌逾10%，主因是美國科技股走弱，加上市場對美國聯準會12月降息的預期降溫，導致亞股全...

日10月出口遠超預期！歐亞需求旺抵消北美頹勢 但中日摩擦埋隱憂

官方周五公布的數據顯示，日本10月出口表現大幅優於預期，對歐洲與亞洲的出貨均強勁增長。

美元上漲 日圓連四跌 美強勁就業數據打擊降息預期

美元周四（20日）兌多數主要貨幣上漲，因為經濟數據顯示美國9月就業成長趨穩加速，美國聯準會（Fed）可能因而在12月暫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。