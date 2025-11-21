威瑞森重組裁員逾1.3萬人 門市轉加盟降低成本

美國行動電信與寬頻業者威瑞森無線公司（Verizon）今天表示，將進行史上最大規模的一次性裁員，預計削減逾1萬3000個職位，以縮減成本及重組公司營運。

威瑞森同時宣布，計劃將179家自營門市轉為加盟經營模式，並關閉1家門市。

路透社報導，威瑞森在一份公司文件中指出，預計今年第4季將編列16億至18億美元的資遣費用，超過成8成受影響員工將於下月離職。威瑞森股價今天下跌1%。

威瑞森新任執行長舒曼（Dan Schulman）在給員工的信中表示，公司各部門總體上將減少逾1萬3000名員工，同時大幅降低外包及其他外部人力的支出。

公司發言人證實裁員消息指出：「這是威瑞森重整，並調整優先要務的機會，有助於我們奪回通訊領域的領導地位。」

舒曼表示，威瑞森將設立2000萬美元基金，協助被裁員工發展新職涯，「迎向AI時代所需的機會及技能」。

威瑞森說，這次裁員並非因公司應用人工智慧（AI）所致。

威瑞森今年第3季僅增加4萬4000個按月付費的寬頻用戶，表現落後於同業，AT&T、T-Mobile同期淨增用戶數超過100萬戶。