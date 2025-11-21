標普500指數上演4月以來最大逆轉 原因為何？

雖然AI晶片製造商龍頭輝達（Nvidia）發布的業績令人驚豔；就業報告證實，美國經濟依然穩健；全球最大零售商上季財報也表明消費者仍在支出。儘管種種跡象顯示美股周四將迎來風險偏好升溫的一日，但市場樂觀情緒並未持續太久。

標普500指數在開盤一小時後一度上漲1.9%，收盤時卻抹去漲幅反而下跌1.56%，創4月市場動盪以來最大反轉，市值蒸發超過2兆美元。VIX指數升破28。

DRW交易公司的盧·布賴恩形容：「這是市場瘋狂的一天。」

對於此次股市走勢反轉的原因眾說紛紜。一些交易員指出，投資人再度擔憂AI能否帶來足夠的收入或利潤，以支撐對該技術的巨額投入。一部分認為，比特幣自4月以來首次跌破87,000美元是導致股市暴跌的部分原因。另一部分則擔心股票估值過高，以及臨近週五期權到期日，市場波動性可能會加劇。

以下是華爾街分析師、策略師和交易員的說法：

海納國際集團衍生品策略聯席主管Chris Murphy：「隨著輝達財報塵埃落定、聯準會12月降息機率不高，投資人開始質疑還有什麼能推動股市年底上漲。據說商品交易顧問（CTA）持倉情況仍然脆弱；系統性策略整體小幅淨做多，但若出現更深層回調，可能觸發進一步的拋售。」

PenderFund資產管理首席投資官Greg Taylor：「我認為早盤的樂觀情緒其實主要是空頭回補推動的。現在，市場開始冷靜地重新思考。」

Miller Tabak+首席市場策略師Matt Maley：「AI的獲利能力是否真能達到市場消化的水準？這是關鍵問題。交易員擔心當下對AI的投資能否在五年後帶來利潤。因此，許多人開始表示，『我得先在一定程度上獲利了結。』」

Bokeh Capital Partners投資長兼創辦人人Kimberly Forrest：「這確實引人深思：既然如此火熱，那為什麼你的利潤卻沒能體現出來呢？」

Piper Sandler市場技術長Craig Johnson：「輝達財報公布後，投資人鬆了一口氣。然而，廣義市場仍需更多時間才能趨於穩定並開始回升。」