台積電ADR下跌1.72% 較台北交易溢價19.18%
台積電ADR周四（20日）下跌1.72%，收在277.50美元，較台北交易溢價19.18%。費城半導體指數同日下跌4.77%。
周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收在45,752.26點；標普500指數下跌103.40點或1.56%，收在6,538.76點；那斯達克指數下跌486.18點，或2.15%，收在22,078.05點。
台灣加權股價指數上漲846.24點，收在27,426.36點，台積電（2330）上漲60元或4.30%，收在1,455元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 214.80 -2.27 222.50 -3.46
中華電 CHT 130.88 +0.84 132.00 -0.85
台積電 TSM 1,734.04 -1.72 1,455.00 +19.18
聯電 UMC 44.49 -1.52 44.65 -0.36
*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博數據
