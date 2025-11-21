台積電ADR下跌1.72% 較台北交易溢價19.18%

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

2025-11-21 06:00