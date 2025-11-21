美股下殺…輝達強勁財報未能穩住市場信心 科技股跳水、三大股指齊挫

美國股市周四從早盤漲勢中急劇逆轉，人工智慧晶片巨擘輝達（Nvidia）的強勁財報未能打消投資人對高估值的擔憂，且美國就業數據令勞動市場前景更加混沌。

道瓊工業指數下跌386.51點，或0.84%，至45,752.26點；標普500指數下跌103.40點，或1.56%，至 6,538.76點；那斯達克綜合指數下跌486.18點，或2.15%，至22,078.05點。

那斯達克指數創9月11日以來的最低收盤紀錄，標普500指數創9月10日以來最低收盤。與此同時，華爾街的恐懼指數，Cboe波動率指數創4月24日以來最高。

Nvidia周四稍早大漲 5%，收盤下跌3.2%。大多數晶片相關公司也表現不佳，半導體指數下跌 4.8%。

那斯達克指數和道瓊指數從當天最高點到最低點的波動幅度都超過了1,000點。那斯達克指數當天最高點和最低點之間相差4.9個百分點，創4月9日關稅風波以來盤中最大波動幅度。投資人擔心科技股估值過高，那斯達克指數目前已大幅脫離10月高點。

此外，數據顯示，儘管雇主增加的就業崗位多於經濟學家的預期，但美國9月失業率仍上升。這導致聯準會是否會在12月再次降息的不確定性增加。

Argent Capital Management公司投資組合經理Jed Ellerbroek說：「光是基於Nvidia財報的強勁表現以及近期對人工智慧投資的懷疑態度，我原本預計今天市場會上漲。」

輝達周三晚間公佈的強勁業績似乎緩解了部分擔憂。但Pictet資產管理多重資產策略師Arun Sai表示，市場仍然「擔心估值」與晶片製造商的競爭對手有關，以及科技巨頭在AI基礎設施上的巨額支出何時可能產生顯著回報。

Man Group首席市場策略師Kristina Hooper補充說，「幾周前開始出現這種日益增長的不安情緒。輝達只能緩解這種擔憂幾個小時」。

聯準會理事庫克周四在演講中也指出，「我們對資產估值的評估是，總體而言，許多市場的估值相對於歷史基準偏高」。

雖然很難確切知道市場反轉的原因，但Ellerbroek表示，這可能是過去兩周防禦性交易的延續。

消費品股上漲1.1%，是標普500指數中唯一上漲的類股，而科技股下跌2.7%，跌幅最大。

聯邦政府在創紀錄的43天停擺後，上周重新啟動，並將發布延遲的經濟報告。周四的勞工報告是聯準會12月會議前的最後一份就業報告，美國勞工統計局將跳過10月報告，合併當月的非農就業人數與11月報告。

聯準會理事庫克表示，股票、公司債券、住房和槓桿貸款市場的價格處於歷史高點，可能預示估值將出現大幅回調，但她預計任何此類下跌都不太可能使整個金融體系陷入下行螺旋。