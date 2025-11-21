亞洲穩定匯價 銀彈充足

快訊

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

亞洲11個主要經濟體的外匯存底總額，今年增加逾4,000億美元，已逼近8兆美元，主因是美元貶值與金價大漲。因此，儘管最近亞幣普遍走軟，但各央行已擁有更充裕的彈藥在必要時捍衛本幣匯率。

根據彭博彙編的數據，帶動今年亞洲外匯存底激增主要源頭是中國大陸，共增加1,410億美元，其次是日本增加1,160億美元。今年1-9月美元疲軟，使各國非美元資產的價值上升，有助於使存底總額增加，而金價上漲更進一步使存底總額增加。

紐約梅隆銀行（BNY）亞太區總經策略師莊偉坤（音譯）表示，「儘管一些亞太區國家因為一些事情而動用存底，但仍然相當充裕。就目前而言，區內國家的進口覆蓋率已經超過令人放心的水準」。

由於9月以來全球股市震盪，導致美元匯率反彈，且區內貨幣普遍走軟，使亞洲國家又恢復干預匯市。

印度由於受到美國提高關稅的傷害，打擊出口，以及國內股市出現資金外流，使盧比對美元今年貶值逾3%。近幾周印度央行在境內及境外匯市積極出手干預，防止盧比貶破今年9月底所創下的88.80歷史低位。

過去一個月來韓元也貶值3.2%，使官員表示將與國家年金公團（NPS）等市場主力合作，以捍衛韓元。日圓由於跌到十個月來低點，日本財務大臣片山皋月也提出強烈警告。

雖然進場干預有其必要性，但卻可能不為美國政府所樂見，使亞太各國央行相當審慎。美國財政部最新匯率報告中雖未點名誰操縱匯率，但仍將中國、日本、南韓、台灣、新加坡及越南列入觀察名單。

三菱日聯銀行匯市專家指出，一些跡象顯示亞洲各央行愈來愈關切本國貨幣貶值；外匯存底仍是第一道溫和的防線，但各央行也體認到美國財政部對匯率操縱的看法，以及可能影響到貿易協議的進展。

美國 外匯 日本

高市早苗破例挺台致中日磨擦升溫 恐拖累區域經濟？

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

聯準會（Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。...

日大手筆救市 1,300億美元上膛 匯債緊張

日本傳正敲定21.3兆日圓（1,358.8億美元）的刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政...

川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計...

沃爾瑪報喜 二度上修財測

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測，反映該公司正贏得對價格敏感消費者的芳...

