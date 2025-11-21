快訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

聯準會Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。多位官員態度明確，希望12月維持利率不變。

Fed公開市場委員會（FOMC）會議紀錄中說：「在討論貨幣政策的短期走向時，與會官員對12月會議最適合的政策決定，表達明顯分歧的看法。」

多位官員認為，若再度降息，可能讓高通膨更難壓下來，也會被市場誤解為聯準會不再堅守2%通膨目標。

同時，「多數」官員也指出，利率往後大致仍會走低，但其中「數位」官員表示，他們不認為12月就該降息。會議紀錄顯示，有些官員則主張必須再看後續數據，才能決定是否降息。

會議紀錄顯示，支持降息的官員認為，降息有助於防範失業率大幅攀升的風險。他們主張，關稅帶來的通膨壓力可能有限，因此仍有空間降息以支撐勞動市場。

相對地，反對過早降息的官員則表示，企業界的回饋顯示，他們普遍在觀望關稅政策是否明朗，才決定是否調高售價。

通膨 聯準會 Fed

高市早苗破例挺台致中日磨擦升溫 恐拖累區域經濟？

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

亞洲穩定匯價 銀彈充足

亞洲11個主要經濟體的外匯存底總額，今年增加逾4,000億美元，已逼近8兆美元，主因是美元貶值與金價大漲。因此，儘管最近...

10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

聯準會（Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。...

日大手筆救市 1,300億美元上膛 匯債緊張

日本傳正敲定21.3兆日圓（1,358.8億美元）的刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政...

川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計...

沃爾瑪報喜 二度上修財測

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測，反映該公司正贏得對價格敏感消費者的芳...

