印度衝刺晶片製造 喊話七年追平對手

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度政府迫切要強迫國內半導體製造的決心。

印度科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）20日在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上表示：「在半導體領域，到2031到2032年之前，我們將能達到許多國家今日的水準。」「到那時，將會是一場非常公平、競爭條件均等的競賽。」

印度推動半導體產業仍在早期階段，政府正擴大支出吸引晶片設計公司及製造業者，包括已動用100億美元基金來推動晶片計畫，協助帶進數個晶片組裝、封測等相關投資。

美光已在總理莫迪家鄉古吉拉特邦設廠，印度塔塔集團則是會在國內製造晶圓的十家業者之一。

然而印度仍遠落後於晶片產業領導國台灣和南韓，而且，美國、中國與日本等國正投入數千億美元建設本土晶片產能。這些布局目標在確保涵蓋AI到自駕車等重要領域的關鍵零組件供應。

印度 半導體 日本

相關新聞

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

