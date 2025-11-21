印度衝刺晶片製造 喊話七年追平對手
印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度政府迫切要強迫國內半導體製造的決心。
印度科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）20日在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上表示：「在半導體領域，到2031到2032年之前，我們將能達到許多國家今日的水準。」「到那時，將會是一場非常公平、競爭條件均等的競賽。」
印度推動半導體產業仍在早期階段，政府正擴大支出吸引晶片設計公司及製造業者，包括已動用100億美元基金來推動晶片計畫，協助帶進數個晶片組裝、封測等相關投資。
美光已在總理莫迪家鄉古吉拉特邦設廠，印度塔塔集團則是會在國內製造晶圓的十家業者之一。
然而印度仍遠落後於晶片產業領導國台灣和南韓，而且，美國、中國與日本等國正投入數千億美元建設本土晶片產能。這些布局目標在確保涵蓋AI到自駕車等重要領域的關鍵零組件供應。
