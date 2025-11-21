沃爾瑪報喜 二度上修財測

快訊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美國零售巨頭沃爾瑪上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測。（美聯社）

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測，反映該公司正贏得對價格敏感消費者的芳心，以及電商銷售暢旺；相較下，同業目標百貨（Target）上季業績不如人意。

沃爾瑪20日公布，第3季同店銷售增幅為4.5%，優於市場預期的3.8%，這家全球最大零售巨頭同時也將全年淨銷售目標增幅調高至4.8%–5.1%，高於原估的3.75%–4.75 %，是今年來第二度調升財測。

通膨居高不下與勞動市場放緩，使美國中低收入戶的壓力日增，這拖累了消費信心並改變購物習慣，促使消費者降低房屋修繕等非必要支出，以及減少外食，同時偏向以最低價格採購生活必需品。這樣的大環境，嘉惠了向來以低所得家庭購物去處著稱的沃爾瑪，不過該公司對富裕客戶的吸引力也正在擴增。沃爾瑪說，最近幾季，所得逾10萬美元的家庭，占據大約三分之二的業績增幅。

沃爾瑪財務長雷尼表示，電商業務為財報亮點，該公司正持續擴大外送區域，壓低運送成本，並擴大第三方賣家市集。另外，目標百貨於19日公布上季財報，同店銷售的減幅比預期更大，為扭轉頹勢，該公司正針對商品降價並進行投資，以吸引手頭吃緊的美國消費者。

目標百貨第3季同店銷售下降2.7%，大於市場預期的2.08%，為連續第三季同店銷售滑落，原因包括：美國剛歷經史上最長的政府關門，導致聯邦政府延後支薪與推遲發放糧食補助，另外，通膨居高與關稅疑慮也導致消費者縮手。

目標百貨已在11月調降3,000項食品與日用品價格，並表示將在2026年加碼投資約10億美元，以開設新店面、改裝門市並強化數位業務。預定明年2月正式接任執行長的費德爾基指出，將力拚提升顧客的購物體驗，例如在門市端導入數位工具，加快卸貨與補貨，把人力釋放出來服務客戶；在線上端，則會在假期期間推出可生成禮物建議的人工智慧（AI）工具。

沃爾瑪 百貨 美國

高市早苗破例挺台致中日磨擦升溫 恐拖累區域經濟？

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

亞洲穩定匯價 銀彈充足

亞洲11個主要經濟體的外匯存底總額，今年增加逾4,000億美元，已逼近8兆美元，主因是美元貶值與金價大漲。因此，儘管最近...

10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

聯準會（Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。...

日大手筆救市 1,300億美元上膛 匯債緊張

日本傳正敲定21.3兆日圓（1,358.8億美元）的刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政...

川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計...

