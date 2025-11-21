沃爾瑪報喜 二度上修財測

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測，反映該公司正贏得對價格敏感消費者的芳心，以及電商銷售暢旺；相較下，同業目標百貨（Target）上季業績不如人意。

沃爾瑪20日公布，第3季同店銷售增幅為4.5%，優於市場預期的3.8%，這家全球最大零售巨頭同時也將全年淨銷售目標增幅調高至4.8%–5.1%，高於原估的3.75%–4.75 %，是今年來第二度調升財測。

通膨居高不下與勞動市場放緩，使美國中低收入戶的壓力日增，這拖累了消費信心並改變購物習慣，促使消費者降低房屋修繕等非必要支出，以及減少外食，同時偏向以最低價格採購生活必需品。這樣的大環境，嘉惠了向來以低所得家庭購物去處著稱的沃爾瑪，不過該公司對富裕客戶的吸引力也正在擴增。沃爾瑪說，最近幾季，所得逾10萬美元的家庭，占據大約三分之二的業績增幅。

沃爾瑪財務長雷尼表示，電商業務為財報亮點，該公司正持續擴大外送區域，壓低運送成本，並擴大第三方賣家市集。另外，目標百貨於19日公布上季財報，同店銷售的減幅比預期更大，為扭轉頹勢，該公司正針對商品降價並進行投資，以吸引手頭吃緊的美國消費者。

目標百貨第3季同店銷售下降2.7%，大於市場預期的2.08%，為連續第三季同店銷售滑落，原因包括：美國剛歷經史上最長的政府關門，導致聯邦政府延後支薪與推遲發放糧食補助，另外，通膨居高與關稅疑慮也導致消費者縮手。

目標百貨已在11月調降3,000項食品與日用品價格，並表示將在2026年加碼投資約10億美元，以開設新店面、改裝門市並強化數位業務。預定明年2月正式接任執行長的費德爾基指出，將力拚提升顧客的購物體驗，例如在門市端導入數位工具，加快卸貨與補貨，把人力釋放出來服務客戶；在線上端，則會在假期期間推出可生成禮物建議的人工智慧（AI）工具。