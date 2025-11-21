普丁出招 設 AI 特別工作小組

快訊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

俄羅斯總統普丁19日呼籲成立一個國家特別工作小組，以協調國內開發本土生成式人工智慧（AI）模型的作業，並表示這對維護俄國主權而言至關重要。

普丁在該國的旗艦AI活動AI Journey上表示，大型語言模型（LLM）已成為散播資訊的一項重要工具，並能影響所有國家的看法。俄國無法接受仰賴其他國家設計的大型語言模型。他說：「對俄羅斯而言，這關乎著國家、科技和以價值為基礎的主權。因此，我國必須在生成式AI領域上擁有廣泛的本土技術和產品。」

普丁表示，特別小組應該要專注在全國各地開發資料中心，並確保周邊的能源來源，像是小型核電廠。

雖然俄國在AI領域落後於美國和中國大陸，但國內兩家以AI為主的主要公司Sberbank和Yandex，仍已分別開發出兩套大型語言模型Gigachat和Yandex GPT。從傳統銀行轉型為科技公司的Sberbank，19日發表新版的Gigachat，並向普丁展示多項AI驅動產品，從人形機器人到健康掃描ATM。

普丁表示，AI驅動科技對俄國國內生產毛額的貢獻，應該要在2030年達到11兆盧布（1,365.7億美元）。

語言模型 俄羅斯 主權

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

