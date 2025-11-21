中國再稱距離徹底解決安世問題還存在差距

（德國之聲中文網）中國商務部發言人周四（11月20日）表示，中國歡迎荷蘭政府暫停執行接管安世公司的行政命令，稱其為“向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離徹底解決問題還有差距。”

一天前，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）宣布，荷蘭政府暫時取消對安世半導體的控制權，但同時表示，最終決定取決於法院的裁決。

據中國媒體報道，11月18日和19日，中荷雙方政府部門在北京就安世問題舉行了兩輪面對面磋商。在磋商中，中方再次強調，造成當前全球半導體產供鏈混亂的源頭和責任在荷蘭，敦促荷方切實采取實際行動，迅速且有效推動安世半導體問題早日解決。

荷方主動提出，暫停荷蘭經濟大臣簽發的接管安世半導體的行政令。不過，被罷免的安世CEO張學政沒有恢復職位。

9月30日，荷蘭政府接管了安世半導體，稱此舉是為了避免該公司首席執行官“將資產、資金和知識技術不當轉移至外國實體”。緊接著，荷蘭企業法庭做出裁定，暫停張學政在安世半導體的CEO職務，並任命了一個臨時董事會。

安世半導體在荷蘭生產晶圓，但它們中的大部分在中國進行測試和封裝。北京於10月4日下令停止安世半導體成品的出口，導致芯片短缺，威脅到汽車生產的供應鏈。安世半導體是汽車行業所需芯片的主要供應商。後來中國放松了這一出口限制。

