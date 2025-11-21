川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計畫，以強化美國的人工智慧（AI）布局。

能源部幕僚長科伊（Carl Coe）19日在田納西州諾克斯維爾舉行的能源機會論壇（Opportunities in Energy Conference）上說，如此安排旨在強調，川普政府視即將到來的AI競賽，重要性不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽。科伊說：「我們認為『創世紀任務』的地位不遑多讓。」

科伊未透露更多細節，但表示這份行政命令可能會要求美國多所國家實驗室加強研發新興AI技術，也可能納入官民協力的合作模式。有白宮官員表示，在正式宣布前，外界對行政命令內容的討論都只是推測。

川普政府也在準備另一份獨立的行政命令，授權司法部對那些被認定為違憲的州級AI規範提起訴訟，並威脅對法規被過度繁瑣或限制過多的州削減聯邦資金。在美國─沙烏地投資論壇上，川普表示將和合作夥伴共同打造「全球規模最大、最強、最創新的AI生態系」。

他說，美國將推動「一次核准」的制度，企業不必再逐州面對50套審查流程。川普並強調，若任由各州各自為政，形成拼裝式的AI法規，「將會是一場災難」，因為只要「某個覺醒州」卡關，就可能讓整個產業發展停滯。

輝達執行長黃仁勳18日和川普會面，當晚也出席了替沙國王儲舉行的晚宴。他先前已公開表達過類似看法，認為中國在監管流程上更為集中統一，讓北京在全球AI競爭中占了便宜，相對之下美國則較為吃虧。

美聯社報導指出，美國今年不論是新投資資金或股市表現都相當亮眼，而川普把功勞全攬在自己身上，但這兩者說穿了都與AI的建設密切相關。儘管川普聲稱他的關稅政策正在吸引新的投資，但這些外國資金大多流向了滿足AI運算需求的資料中心，或是運作這些資料中心所需的電力設施。

如果AI的建設進一步推高美國消費者的公用事業價格，或者川普承諾在該領域創造的就業機會未能實現，那麼他也將面臨越來越大的政治風險。牛津經濟諮詢公司本周公布的一份報告稱，AI的投資抵銷了今年美國經濟的「極端不確定性」，而這種不確定性一部分是因川普提高關稅所致。但這家諮詢機構也警告，AI業者開始依靠債務來支撐成長，這可能預示著明年將進入「更加脆弱的階段」。