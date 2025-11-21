快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務」的計畫，以強化美國AI布局。（路透）
川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務」的計畫，以強化美國AI布局。（路透）

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計畫，以強化美國的人工智慧（AI）布局。

能源部幕僚長科伊（Carl Coe）19日在田納西州諾克斯維爾舉行的能源機會論壇（Opportunities in Energy Conference）上說，如此安排旨在強調，川普政府視即將到來的AI競賽，重要性不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽。科伊說：「我們認為『創世紀任務』的地位不遑多讓。」

科伊未透露更多細節，但表示這份行政命令可能會要求美國多所國家實驗室加強研發新興AI技術，也可能納入官民協力的合作模式。有白宮官員表示，在正式宣布前，外界對行政命令內容的討論都只是推測。

川普政府也在準備另一份獨立的行政命令，授權司法部對那些被認定為違憲的州級AI規範提起訴訟，並威脅對法規被過度繁瑣或限制過多的州削減聯邦資金。在美國─沙烏地投資論壇上，川普表示將和合作夥伴共同打造「全球規模最大、最強、最創新的AI生態系」。

他說，美國將推動「一次核准」的制度，企業不必再逐州面對50套審查流程。川普並強調，若任由各州各自為政，形成拼裝式的AI法規，「將會是一場災難」，因為只要「某個覺醒州」卡關，就可能讓整個產業發展停滯。

輝達執行長黃仁勳18日和川普會面，當晚也出席了替沙國王儲舉行的晚宴。他先前已公開表達過類似看法，認為中國在監管流程上更為集中統一，讓北京在全球AI競爭中占了便宜，相對之下美國則較為吃虧。

美聯社報導指出，美國今年不論是新投資資金或股市表現都相當亮眼，而川普把功勞全攬在自己身上，但這兩者說穿了都與AI的建設密切相關。儘管川普聲稱他的關稅政策正在吸引新的投資，但這些外國資金大多流向了滿足AI運算需求的資料中心，或是運作這些資料中心所需的電力設施。

如果AI的建設進一步推高美國消費者的公用事業價格，或者川普承諾在該領域創造的就業機會未能實現，那麼他也將面臨越來越大的政治風險。牛津經濟諮詢公司本周公布的一份報告稱，AI的投資抵銷了今年美國經濟的「極端不確定性」，而這種不確定性一部分是因川普提高關稅所致。但這家諮詢機構也警告，AI業者開始依靠債務來支撐成長，這可能預示著明年將進入「更加脆弱的階段」。

川普 美國 命令

延伸閱讀

美烏克蘭特使凱洛格傳明年1月離任 烏克蘭失去重要支持者

川普自誇控通膨、美國進入「黃金時代」…網曝真實慘況酸爆

川普簽署淫魔富豪案！司法部30天內須全數公開 獄中死因可能見光

憂物價與美中貿易休戰被打亂！路透：美官員：半導體關稅可能緩徵

相關新聞

高市早苗破例挺台致中日磨擦升溫 恐拖累區域經濟？

日本首相高市早苗在台灣議題上明確連結日本軍事部署，打破以往領導人維持的戰略模糊，引發中國以旅遊禁令與經濟手段施壓。從市場面觀察，報復雖迅速，卻未對日方造成立即性衝擊，反而使日本民意更加凝聚，形成政治與經濟的雙重反作用力。中日關係因此進入高張力區間，供應鏈、稀土與雙邊貿易的風險定價悄然變動，外溢效應也讓區域國家重新調整對台海局勢的敏感度。高市的立場是否會進一步牽動金融與實體經濟的走向，成為市場關注的下一個焦點…

亞洲穩定匯價 銀彈充足

亞洲11個主要經濟體的外匯存底總額，今年增加逾4,000億美元，已逼近8兆美元，主因是美元貶值與金價大漲。因此，儘管最近...

10月會議紀錄揭密 Fed多位官員挺利率不變

聯準會（Fed）19日公布的10月會議紀錄顯示，決策官員對12月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現停滯。...

日大手筆救市 1,300億美元上膛 匯債緊張

日本傳正敲定21.3兆日圓（1,358.8億美元）的刺激方案，以幫助家庭應對通膨，規模為新冠疫情以來最大，但也加深了財政...

川普「創世紀任務」強化 AI 布局 能源部：重要性不輸太空競賽

美國能源部官員表示，川普總統預定於在24日白宮發布行政命令，頒布名為「創世紀任務（Genesis Mission）」的計...

沃爾瑪報喜 二度上修財測

美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）上季同店銷售增幅遠優於預期，同時也調高全年財測，反映該公司正贏得對價格敏感消費者的芳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。