美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊大漲逾600點、台積電ADR漲3%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
輝達財報亮眼，激勵美股20日早盤大漲，道瓊工業指數漲逾600點。路透
輝達財報亮眼，激勵美股20日早盤大漲，道瓊工業指數漲逾600點。路透

隨著輝達的最新財報平息投資人對人工智慧（AI）支出的疑慮，也促使市場恢復對科技股的信心，帶動美股三大指數20日早盤全面上攻，道瓊工業指數大漲逾600點。

道瓊工業指數早盤漲1.3%、標普500指數漲1.6%、那斯達克指數跳漲2.1%、費城半導體指數急漲近3%、台積電ADR漲約3%。

輝達釋出眾所矚目的第3季財報，獲利與營收均超越市場預期，這家全球動見觀瞻的AI巨頭，給出的第4季營收展望也比預期強勁，執行長黃仁勳也說，這一世代Blackwell晶片的需求「爆表」，他同時也駁斥AI泡沫化的說法。

輝達的正面財測，激勵該公司股價大漲近4%，也增添投資人對AI題材的樂觀氛圍，拉抬超微、博通、AI基礎設施業者Eaton的股價。

因聯邦政府關門延後公布的美國9月非農就業報告，也在20日發布，顯示該月非農就業人數新增11.9萬人，優於市場預期，同樣助漲美股。

