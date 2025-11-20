快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升。美聯社
美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升。美聯社

美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升，且高出預估不少，而最新一周失業人數也低於預估，顯示美國就業情勢有走穩跡象。

各項主要數據如下：

9月非農業就業人數增加11.9萬人，高於預估的5.1萬人，也比8月時減少4,000人（修正值）大幅好轉。7、8兩月的就業人數共下修3.3萬人。7-9月就業人數平均每月增加6.2萬人，優於6-8月期間經下修後的1.8萬人。

9月民間部門就業增加9.7萬人，高於預估的6.5萬人增量， 也高於8時的1.8萬人（修正值）增量；製造業減少6,000人，小於預估的7,000人減量，也小於8月時的1.5萬人減量。

平均時薪月升0.2%，低於預估的0.3%，及8月時的0.4%增幅（修正值）；比去年同期上升3.8%，高於預估的3.7%，增幅與8月相同；平均每人每周工時為34.2小時，符合預估，也與8月相同。

失業率再升0.1個百分點，為4.4%，高於預估的4.3%。勞動參與率回升0.1個百分點，為62.4%，高於預估的62.3%；就業不足率下降0.1個百分點，為8%。

上周（11月15日止）首次申領失業救濟金人數為22萬人，低於預估的22.7萬人，過去4周移動平均人數為每周22.425萬人；前一周（11月8日止）連續申領救濟金人數為197.4萬人，高於預估的195萬人。

經濟學者指出，9月就業數據溫和好轉，使市場對12月聯準會（Fed）會議將進一步降息的預期可能再降；不過由於政府在會議之前將不會公布10月就業數據，使Fed的利率決策仍缺乏最新的數據指引，加上決策官員的立場存在「強烈的不同觀點」，因此是否第三度降息仍高度不確定。

失業 美國 Fed
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

漢達12月下旬興櫃轉上櫃 明年抗癌新劑型新藥HND-039拚7月美國取證

穎崴前進美國 明年上半年完成收購美國公司

輝達財報後科技股飆漲…Fed政策不明！投等債Q4吸金930億美元

短天期債ETF成資金避風港 近一個月績效抗震

相關新聞

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊大漲逾600點、台積電ADR漲3%

隨著輝達的最新財報平息投資人對人工智慧（AI）支出的疑慮，也促使市場恢復對科技股的信心，帶動美股三大指數20日早盤全面上...

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

全球廣受使用的通訊軟體WhatsApp，近日被揭露存在重大資安漏洞，恐導致35億筆使用者資料遭到蒐集，引發外界高度關注。近日一項研究指出，WhatsApp內建的「聯絡人比對機制」...

虛擬生成內容有錢景嗎？這位CEO看空AI、押寶活生生的現實體驗

輝達（Nvidia）財報大放異彩，證明人工智慧（AI）概念股勇健得很。但美國一家體育與娛樂公司的執行長卻理直氣壯看空AI...

大賣空本尊再開砲...控科技業認列「可疑」營收 灌水獲利

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry）質疑科技巨擘的晶片折舊計算方法，遭到不少批評者反駁，但貝瑞仍堅...

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升，且高出預估不少，而最...

韓國酷澎顧客個資外流 涉及4500多人

韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。