快訊

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

台網紅「紐約吃霸王餐」肉償抵債遭逮 友揭神祕背景：曾是名流圈常客

韓國酷澎顧客個資外流 涉及4500多人

中央社／ 首爾20日專電
韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非法利用的狀況。 路透
韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非法利用的狀況。 路透

韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非法利用的狀況。

據韓國酷澎公告，外流個資包括姓名、電子郵件、電話、地址及近5件交易紀錄，但未包括結帳相關資料。

韓國酷澎表示，發現資料外流狀況後已立即截斷第3方存取管道，目前尚未發現相關資料遭利用的狀況，韓國酷澎將持續追蹤相關狀況。

公告為這次事件致歉，並呼籲顧客應特別注意是否收到假稱韓國酷澎的電話及簡訊。

據韓媒edaily報導，韓國酷澎過去也曾發現資料外流事件，包括2023年46萬件顧客個資外流，同年從賣家系統外流2萬2000多名買家及收件人個資，以及2021年外流Coupang eats的13.5萬名送貨員個資。

個資 酷澎
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

程泰拚墨西哥車用歐洲國防航太商機 亞崴越南、韓國設點

韓流吹進馬祖！韓國啦啦隊女神李晧禎、鄭雪兒登島直呼超療癒

國際兒童人權日 立委與民團呼籲避免兒少暴露網路風險

相關新聞

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊大漲逾600點、台積電ADR漲3%

隨著輝達的最新財報平息投資人對人工智慧（AI）支出的疑慮，也促使市場恢復對科技股的信心，帶動美股三大指數20日早盤全面上...

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

全球廣受使用的通訊軟體WhatsApp，近日被揭露存在重大資安漏洞，恐導致35億筆使用者資料遭到蒐集，引發外界高度關注。近日一項研究指出，WhatsApp內建的「聯絡人比對機制」...

虛擬生成內容有錢景嗎？這位CEO看空AI、押寶活生生的現實體驗

輝達（Nvidia）財報大放異彩，證明人工智慧（AI）概念股勇健得很。但美國一家體育與娛樂公司的執行長卻理直氣壯看空AI...

大賣空本尊再開砲...控科技業認列「可疑」營收 灌水獲利

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry）質疑科技巨擘的晶片折舊計算方法，遭到不少批評者反駁，但貝瑞仍堅...

姍姍來遲的美國9月就業趨穩 12月Fed是否降息仍不確定

美國勞工統計局20日公布延遲一個多月的9月就業報告，顯示就業情勢已有所改善，非農業就業人口明顯回升，且高出預估不少，而最...

韓國酷澎顧客個資外流 涉及4500多人

韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。