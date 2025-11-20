韓國酷澎顧客個資外流 涉及4500多人

韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非法利用的狀況。

據韓國酷澎公告，外流個資包括姓名、電子郵件、電話、地址及近5件交易紀錄，但未包括結帳相關資料。

韓國酷澎表示，發現資料外流狀況後已立即截斷第3方存取管道，目前尚未發現相關資料遭利用的狀況，韓國酷澎將持續追蹤相關狀況。

公告為這次事件致歉，並呼籲顧客應特別注意是否收到假稱韓國酷澎的電話及簡訊。

據韓媒edaily報導，韓國酷澎過去也曾發現資料外流事件，包括2023年46萬件顧客個資外流，同年從賣家系統外流2萬2000多名買家及收件人個資，以及2021年外流Coupang eats的13.5萬名送貨員個資。