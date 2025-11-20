虛擬生成內容有錢景嗎？這位CEO看空AI、押寶活生生的現實體驗

輝達（Nvidia）財報大放異彩，證明人工智慧（AI）概念股勇健得很。但美國一家體育與娛樂公司的執行長卻理直氣壯看空AI前景。

MarketWatch報導，TKO公司執行長艾曼紐接受媒體訪問時表示，AI生成的內容唾手可得，製作成本幾近於零；相較下，消費者勢必願意付更高價錢，取得引人入勝的現實生活體驗，這正是為什麼TKO事業迅速擴張，股價也扶搖直上的原因。

今年來，TKO股價已飆漲32%左右，輕鬆擊敗美國巨型科技股年初迄今達18%的報酬率。

TKO成立於2023年，把「終極格鬥冠軍賽」（UFC）、「世界摔角娛樂」（WWE）、「國際管理集團」（IMG）等品牌整合在同一屋簷下。FactSet的資料顯示，這家票上市公司市值約360億美元，2025全年營收預估可達47億美元。

艾曼紐對AI生成的內容嘲諷有加，他形容AI是「史上最偉大的平庸」，因為AI以非常低廉的成本，產生、再製內容，因此圍繞著那種內容的城牆將會倒塌。他堅信，未來「品牌會變得十分重要」，智慧財產的使用亦然。

他說：「我不懂怎麼為AI編寫演算法，也不懂如何建資料中心，更不是從事晶片業。我只知道如何製作真正棒的現場賽事、從中獲利，並提供極佳的使用者體驗。」

有別於只是產出內容，TKO的志向是打造「優質使用者體驗」，每一回現場體驗都是獨一無二的，值得付高價身歷其境，這顯然與科技公司試圖利用AI製作成本低廉的可複製內容天差地別。