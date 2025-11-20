快訊

大賣空本尊再開砲...控科技業認列「可疑」營收 灌水獲利

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
知名投資人貝瑞（Michael Burry）。本報系資料庫
電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry）質疑科技巨擘的晶片折舊計算方法，遭到不少批評者反駁，但貝瑞仍堅持看法，並再度發文宣稱，科技業透過會計手段，替盈餘灌水。

貝瑞19日在X平台發文，指控AI業者和超大規模資料中心，用循環融資操控營收，並公布圖表指出：「下表每家公司都有可疑的認列營收」，「真實的終端需求小得離譜」，「幾乎所有客戶都提供資金給自家交易商。」

貝瑞也再次提到科技巨擘低估晶片折舊的問題，指出不能光是因為舊款AI仍在使用，就可證明應該延長折舊期限。他說，以三四年前的晶片使用率滿載為理由，拉長折舊的使用期限，搞混了實際利用率與價值創造，東西仍在使用，並不表示獲利。

他以飛航業為例，寫到航空公司留下舊飛機，以便在感恩節和耶誕節的需求高峰期時使用，但舊飛機利潤微薄、價值不高。

他說，輝達2020年推出的A100繪圖處理器（GPU），每秒浮點運算次數需要兩三倍電力，光是電費就比新款H100晶片多上數倍。而且輝達宣稱，H100在推論方面，能耗較舊款Blackwell架構晶片少24倍，凸顯隨著每代晶片進展，經濟價值如何減少，也顯示難以替舊晶片拉長折舊期限辯護。

但分析師和市場專家對貝瑞說法提出疑問，「大賣空」的另一原型人物艾斯曼（Steve Eisman）也表示，不認為貝瑞的憂慮有那麼重要。艾斯曼認為，延長折舊期限，不會對AI投資的長期結果有實質影響。

