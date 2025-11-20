快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

捷克國家銀行投3100萬買區塊鏈資產 測試投資與監管

中央社／ 布拉格20日專電

捷克國家銀行近期以100萬美元（約新台幣3100萬元）購買基於區塊鏈的數位資產，建立包含比特幣、一款未具名的美元穩定幣與代幣化存款的測試投資組合，以驗證處理區塊鏈資產的可能性，同時有助在金融系統監管的職責。

捷克國家銀行（ČNB，捷克央行）表示，此投資組合的價值約占外匯儲備的0.0006%，但此投資組合不會納入外匯儲備。央行今年初決定進行其他資產類別的投資可行性分析，從分散化與收益角度評估未來是否適合擴大外匯儲備。

捷克央行表示，此次透過遵守反洗錢（AML）規範的受監管交易所購買這些資產，以確保購買的資產未與任何犯罪活動相關。

捷克央行指出，數位資產正逐漸與傳統金融系統融合，商業銀行與投資基金已在使用它們。歐洲投資銀行（EIB）也已發行多項數位債券。

在此次測試中，捷克央行希望驗證處理區塊鏈資產的可能性，並檢視與購買、持有和管理數位資產相關的整套流程，包括安全機制與反洗錢合規性，測試也將有助於在金融系統監管方面的職責。測試預計進行2至3年，之後將評估並決定下一步措施。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）報導，許多分析師認為，央行建立數位資產測試性投資組合的決定是正確的。央行研究現代金融工具是積極的訊號，同時向市場、政治人物與公眾表明，加密貨幣與類似資產值得關注。

線上投資平台Portu表示：「這對央行、政治人物及公眾都釋放了明確訊號，表明關注加密貨幣是有意義的。例如比特幣的運作方式，可能為傳統金融帶來根本性的創新。」

投資公司Golden Gate Digital認為，「比特幣近年來正逐漸定位為數位形式的價值儲存工具，機構採用率也在上升。如果央行以周延的風險、流動性與監管分析來面對此議題，這可能是一項具前瞻性的策略，有助捷克更好地分散儲備並提升經濟韌性。」

加密貨幣交易所Coingarage將央行的決定，形容為歷史性的一步。「這項前瞻性舉措證明，數位資產與區塊鏈正成為現代金融體系合法的一部分。傳統銀行也應正視這一點，它們目前仍拒絕為捷克的加密貨幣企業開立帳戶並阻擋其客戶付款，從而阻礙具發展潛力的產業。」

加密貨幣交易平台Bit.plus表示，這證明捷克在加密貨幣領域屬於全球最具創新性的國家之一。

資產 捷克 貨幣
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率倒數第5

「惡靈古堡」新作開拍　布拉格成恐怖電影熱門取景地

川習會未談台灣 吳志中：台灣不應成為雙邊會談籌碼

NBA／捷克一哥率老鷹連斬洛杉磯雙雄 哈登談快艇低迷：球員進進出出

相關新聞

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

全球廣受使用的通訊軟體WhatsApp，近日被揭露存在重大資安漏洞，恐導致35億筆使用者資料遭到蒐集，引發外界高度關注。近日一項研究指出，WhatsApp內建的「聯絡人比對機制」...

台積電員工五年多領45%...晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球晶片製造商為拓展產能發動創紀錄投資，導致工程師爭奪戰日益加劇，業者為招募及留住人才不斷提高薪酬。然而，基於年輕人才有...

虛擬生成內容有錢景嗎？這位CEO看空AI、押寶活生生的現實體驗

輝達（Nvidia）財報大放異彩，證明人工智慧（AI）概念股勇健得很。但美國一家體育與娛樂公司的執行長卻理直氣壯看空AI...

大賣空本尊再開砲...控科技業認列「可疑」營收 灌水獲利

電影「大賣空」的原型人物貝瑞（Michael Burry）質疑科技巨擘的晶片折舊計算方法，遭到不少批評者反駁，但貝瑞仍堅...

韓國酷澎顧客個資外流 涉及4500多人

韓國酷澎（Coupang）今天向韓國政府相關當局通報，發現4500多名顧客個資透過非許可管道外流，但目前尚未發現個資遭非...

黃仁勳駁斥「AI泡沫」有說服力嗎？ 外媒反駁這樣說

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）20日發布出奇強的營收預測，執行長黃仁勳並在法說會一開始就駁斥「AI泡沫」論...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。