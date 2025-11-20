台積電員工五年多領45%...晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球晶片製造商為拓展產能發動創紀錄投資，導致工程師爭奪戰日益加劇，業者為招募及留住人才不斷提高薪酬。然而，基於年輕人才有限，這場薪資革命或許只能爭取到時間，無法解決工程師短缺問題。

英國金融時報（FT）專欄作家尹允指出，銀行家獎金長期以來一直居亞洲之冠，但晶片工程師如今逐漸迎頭趕上。台積電和聯發科等台灣大型晶片製造商為遏止人才流失，近幾年持續提高薪資，過去五年台積電員工平均薪酬增加約45%。

另一方面，北京當局為減少依賴外國技術，已投資數十億美元來打造晶片製造產能，但真正癥結是人才。為填補人力缺口，中國大陸晶片製造商和有國家背景的晶圓廠紛紛提供兩位數加薪、快速升遷機會及豐厚居住補貼，藉此引誘台灣和南韓經驗豐富的工程師。

類似情況也在南韓上演，南韓晶片製造商SK海力士已取消分紅計畫上限，並且據傳發放價值相當於每月本薪乘以15的獎金。不過，SK海力士一些南韓員工據傳仍認為獎金太少，顯示創紀錄的獎金未完全滿足員工期望。

尹允表示，SK海力士員工感到不滿不只凸顯工程師爭奪戰有多激烈，也顯示光靠砸錢可能無法解決人才短缺問題。全球晶片製造商正規劃興建大型新工廠，麥肯錫（McKinsey）數據顯示2023至2030年總投資可能達到近1兆美元。即便在業者大興土木的熱潮來襲前，晶片相關技術職缺徵才啟事也持續快速增加，不含中國大陸的亞太地區工程師人才缺口預估將超過20萬人。

但不幸的是，亞洲勞動年齡人口持續萎縮，凱投宏觀（Capital Economics）估計台灣和南韓勞動年齡人口未來十年將以每年約1%速度減少。尹允認為，如果年輕工程師不足，即使獎金不斷增加，晶片製造商仍可能永遠無法徹底解決人才短缺問題。晶片製造商專注於提高獎金和留住人才或許能爭取時間，但無法治本。