黃仁勳駁斥「AI泡沫」有說服力嗎？ 外媒反駁這樣說

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）20日發布出奇強的營收預測，執行長黃仁勳並在法說會一開始就駁斥「AI泡沫」論，籠罩整個科技業的陰霾瞬間消散。但「AI泡沫」疑慮從此化解了嗎？外媒評論紛紛指出，言之過早。

輝達暫時減輕AI泡沫憂慮

黃仁勳在法說會上對在場分析師說：「有關AI泡沫的說法甚囂塵上。從我們的優勢角度觀之，見到的是截然不同的情況。」

財報數據鐵證如山，證明輝達AI晶片的確供不應求，訂單也源源不絕而來。所以，從黃仁勳角度來看，「AI泡沫」何來之有。

但只因輝達自己表現優異，不表示AI產業其他角落就沒出現泡沫。一些本業與AI毫不相干的科技公司，估值卻已飆上天；其他起步遲的業者為急起直追而大量舉債，試圖硬擠進這場AI盛宴。

近來科技股遭遇沉重賣壓，正是反映華爾街愈來愈擔心這些科技公司估值高得離譜、砸重金投入晶片和資料中心等AI基礎建設是否花得明智，以及大量舉債支應巨額資本支出可能留下財務爛攤。

作為AI產業景氣指標股的輝達再次發布令人驚艷的財報和財測，並預期未來數季新晶片與系統營收可望比原估的5,000億美元還要高，一連串利多立刻驅散AI支出迅速脹大成巨型泡沫的疑慮，激勵美股19日盤後勁揚，漲勢延伸到亞洲盤。

然而，一些分析師仍保守看待科技股後市。

墨爾本VGantage Markets分析師Hebe Chen說：「今天輝達驅動的反彈，看來較像是短期鬆了口氣，而不是估值顧慮煙消雲散。市場此刻稍事喘息，但漲勢若要持久，仍得跨越很高的障礙欄。投資人需要看到更明確的證據，確認AI需求能持續以這種步調擴增到2026年。」

絕無「AI泡沫」？言之過早

外媒分析指出，光憑輝達AI晶片現在的實際銷售超強，不能證明「AI泡沫」並不存在。畢竟，連輝達自己也無法保證今後市況會如何發展，數年後市場供需情況可能大不相同。十年後，還需要蓋多少資料中心？採用誰家的晶片？利潤率如何？這些數字都難以估算，而且各家分析師的預測差距極大。

只有一點可以確定：輝達固然是當前這波AI投資熱潮的大贏家，但也受制於瞬息萬變的市況。

連輝達自己也在申報文件中首度示警說，客戶能不能「取得（建AI資料中心所需的）資本和能源」，是一大潛在隱憂，可能導致成長踩煞車。美國限制高階晶片銷往中國大陸是另一大挑戰。未來競爭壓力勢必加劇，包括超微、博通、高通與輝達搶晶片客戶，以及更多資料中心營運商日益採用自研晶片，都可能降低對輝達晶片的依賴。

晶片製造商、AI開發者與雲端服務商之間，形成環環相扣的緊密融資迴圈，也令人憂心忡忡。

華爾街唯一看空輝達後市的Seaport Research分析師葛德伯就指出，輝達、ChatGPT開發商OpenAI等大企業正提供資本給自己的客戶，而這種「供應商融資」安排，即借錢給客戶換取他們購買產品或服務，就在1990年代末助長了達康泡沫，下場如何已人盡皆知。

一些投資人也質疑輝達近來頻頻與客戶簽約，例如投資OpenAI、Anthropic等AI新創公司，加深這些協議可能有「人為拉抬」需求之嫌，使實際AI需求蒙上一層迷霧。

這種種疑慮，不會因為黃仁勳一句話，就消失無蹤。

彭博資訊專欄作家歐瑟士表示，從世界市值最高企業、AI晶片龍頭地位和這波投資熱潮的最大受惠者的角度來看，黃仁勳說沒有「AI泡沫」，言之成理；但存疑者仍可能堅稱，輝達的客戶仍得證明，使用輝達晶片賺得到錢。

可以肯定的是，輝達19日釋出的利多消息，可讓科技股避開一波更慘烈的賣壓；但現在就宣告沒有AI泡沫，還言之過早。