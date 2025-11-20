快訊

近1月至少虧1.95億！黃立成以太幣遭清算71次「封王」 分析師曝下場

全支付遭盜刷…銀行局指「內部系統無異常」 39人點開釣魚簡訊恐難求償

大魯閣10億轉讓2商場 遠雄將接手台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場

打臉「大賣空」本尊、輝達財務長、科技分析師反駁折舊說

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥晶片折舊疑慮。路透
輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥晶片折舊疑慮。路透

人工智慧（AI）折舊問題，掀起AI泡沫憂慮，但輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥，強調輝達CUDA軟體，能延長繪圖處理器（GPU）的使用壽命。晶片分析師和業界人士也說，GPU折舊速度沒那麼快。

柯蕾絲19日在法說會上表示，多數AI加速器要是沒有CUDA與輝達的多用途架構，隨著模型技術演進，幾年內就會過時，但CUDA讓六年前出貨的輝達A100 GPU，現今依舊利用率滿載。

Business Insider報導，晶片折舊問題出在新GPU問世後，舊款GPU的價值將減，雲端業者必須計入折舊，來反應這種情況。折舊速度愈快，對盈餘衝擊愈大。

投資人擔心GPU使用壽命只有一或兩年，但雲端業者以五到六年周期來計算折舊，這種會計配比不當，可能會在幾年後重創AI產業盈餘。電影「大賣空」主角原型貝瑞就質疑科技巨擘，為壓低折舊費用，拉長了晶片使用周期，以衝高獲利。

然而，伯恩斯坦（Bernstein）首席晶片分析師羅斯根（Stacy Rasgon）不這麼認為。他在報告中寫道：「GPU使用大約六年仍可獲利，多數超大規模資料中心的折舊計算是合理的。」

羅斯根等分析師表示，相較於透過雲端出租GPU的市價，AI資料中心的GPU運作成本「非常低」，這讓長期使用舊款GPU的「邊際收益」（contribution margins〉相當高。邊際收益是指扣除變動成本後的營收，為評估產品獲利能力的常見方法。

伯恩斯坦分析師說，就算每代GPU的性價比出現實質改善，業者仍可用五年前的A100晶片，輕鬆賺取獲利；這表示五六年的折舊週期是合理的。輝達的A100晶片在2020年推出。

雲端服務業者Lambda主管羅威（Matt Rowe）更說，GPU有效壽命可以拉長到七或八年，方法是延長保固期和重新部署這些晶片。GPU保固期通常為五年，一旦故障可以替換新品，能延長整體晶片使用期限。另外，打造最新款的AI模型，固然需要最新最強的GPU，但要讓這些模型持續運作，進行推論功能，則未必需要最新晶片。

投資人的另一憂慮是，舊款GPU較耗電，業界將偏好新款GPU，會加劇折舊問題。但資料中心營運商Crusoe主管梅納（Erwan Menard）說，並非如此。舊款GPU能便宜購入，雖然耗電，但考量到全部成本，舊款GPU的營運成本往往較低。

分析師 主管 伯恩斯
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

「2檔個股」成指數勁揚關鍵 今貢獻台股漲點合計超過500點

輝達財報給力！電子權值紅通通 台股大漲846點收27,426點

輝達財報超預期！法人：半導體仍處於上升周期 建議買這類主題型ETF

輝達財報太瘋狂 營收創新高 盤後股價漲6%！黃仁勳：雲端GPU賣光 Blackwell業績爆表

相關新聞

輝達強勁財報提振市場信心 亞股多收紅

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）於昨天美股盤後公布強勁財報，減緩投資人對AI泡沫的疑慮，也使聯準會（Fed）...

打臉「大賣空」本尊、輝達財務長、科技分析師反駁折舊說

人工智慧（AI）折舊問題，掀起AI泡沫憂慮，但輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥，強調輝達CUDA軟...

輝達財報減緩AI泡沫疑慮 日經指數收漲逾1200點

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在昨天美股盤後公布的亮眼財報率科技股上漲，減緩外界對AI支出泡沫的疑慮，東京...

美砸10億重啟核電廠 日本放行全球最大廠 福島核災分水嶺

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度...

Google才是全端AI贏家！股價神逆轉狂漲54% 市值爆增快超車老三微軟

Google母公司Alphabet股價在周三（19日）創下新高，受惠最近利多消息連發，除了獲得「股神」巴菲特的波克夏首度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。