中央社／ 香港20日綜合外電報導
亞股示意圖。路透
亞股示意圖。路透

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）於昨天美股盤後公布強勁財報，減緩投資人對AI泡沫的疑慮，也使聯準會（Fed）最新會議紀要對12月降息預期的影響鈍化，亞股今天多收紅。

法新社報導，今年來屢創新高的全球股市，近來遭逢沉重賣壓，主要因外界擔心科技股估值過高，短期可能面臨回檔或進入大幅修正格局。

輝達昨天美股盤後公布的財報和財測均優於預期，受惠全球對輝達高階晶片需求暢旺。

輝達執行長黃仁勳對近來市場疑慮不以為意，他在財報電話會議中表示：「外界熱議AI泡沫問題，從我們的觀點來看，情況完全不同。」輝達在美股盤後交易時段一度大漲逾5%。

科技股今天率亞洲股市上揚，韓國三星電子與SK海力士、台積電以及日本軟體銀行集團（SoftBankGroup）股價表現不俗。

綜觀亞股，東京、香港、台北、首爾、雪梨、威靈頓及馬尼拉股市均收高；上海股市收低。

不過，SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）對此表示：「輝達最新財測暫時減緩籠罩全球市場的AI泡沫焦慮。但千萬別誤會，市場試圖在AI熱潮和債台高築的現實之間取得平衡。」

輝達的亮眼財報還有助於紓解聯準會10月會議紀要內容帶來的壓力。根據最新公布的會議紀要，Fed決策官員大致反對在12月連續第三次降息。

美國政府今天預計公布前一陣子政府關門以致延後發布的9月就業數據，不過，美國勞工統計局（BLS）表示，10月相關數據不會單獨發布，將併入12月16日公布的11月完整報告內。

輝達強勁財報提振市場信心 亞股多收紅

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）於昨天美股盤後公布強勁財報，減緩投資人對AI泡沫的疑慮，也使聯準會（Fed）...

打臉「大賣空」本尊、輝達財務長、科技分析師反駁折舊說

人工智慧（AI）折舊問題，掀起AI泡沫憂慮，但輝達財務長柯蕾絲（Colette Kress）出面駁斥，強調輝達CUDA軟...

輝達財報減緩AI泡沫疑慮 日經指數收漲逾1200點

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）在昨天美股盤後公布的亮眼財報率科技股上漲，減緩外界對AI支出泡沫的疑慮，東京...

美砸10億重啟核電廠 日本放行全球最大廠 福島核災分水嶺

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度...

Google才是全端AI贏家！股價神逆轉狂漲54% 市值爆增快超車老三微軟

Google母公司Alphabet股價在周三（19日）創下新高，受惠最近利多消息連發，除了獲得「股神」巴菲特的波克夏首度...

