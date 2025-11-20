快訊

直擊Google最新台灣士林辦公室、實驗室！Logo藏台灣工程師心血、電力還能送回台電

網友恐嚇在全台部分校園、鄭麗文住家放炸彈 點名殺光舔共藍白學生

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。圖為路人行經在班加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉行的班加羅爾科技峰會期間的一個展示台。歐新社
印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。圖為路人行經在班加羅爾國際展覽中心（BIEC）舉行的班加羅爾科技峰會期間的一個展示台。歐新社

印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度政府迫切要強迫國內半導體製造的決心。

印度科技部長衛士納（Ashwini Vaishnaw）20日在新加坡舉行的彭博新經濟論壇上表示：「在半導體領域，到2031到2032年之前，在那個時間框架內，我們將能達到許多國家今日的水準。」「到那時，將會是一場非常公平、競爭條件均等的競賽。」

印度推動半導體產業仍在早期階段，政府正擴大支出吸引晶片設計公司及製造業者，包括已動用100億美元基金來推動晶片計畫，協助帶進數個晶片組裝、封測等相關投資。美光已在總理莫迪的家鄉古吉拉特邦設廠，印度塔塔集團則是會在國內製造晶圓的十家業者之一。

然而，印度仍遠遠落後於晶片產業領導國台灣和南韓，而且，美國、中國與日本等國正投入數千億美元建設本土晶片產能。這些布局目標在確保涵蓋AI到自駕車等重要領域的關鍵零組件供應。

衛士納表示，印度三座晶片廠將於明年初開始商業量產。

他指出，印度由國家全面支持半導體計畫，加上不斷成長的設計生態體系及深厚的工程人才庫，正幫助印度邁向一個讓民間資本能夠自然流入的階段。印度希望能吸引晶片大廠，就像政府補貼計畫成功吸引蘋果及其合作夥伴在當地生產iPhone一樣。

印度 半導體 晶片 南韓
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

印度法庭直播遭製短影音濫用9月喊停 綠委諷：藍白立委自認比司法院大

憂物價與美中貿易休戰被打亂！路透：美官員：半導體關稅可能緩徵

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

相關新聞

美砸10億重啟核電廠 日本放行全球最大廠 福島核災分水嶺

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

印度晶片野心曝光：宣示2032年製造能力追上主要半導體強國

印度科技部長表示，預期到2032年前，印度的晶片製造能力將達到「追平」其他主要晶片生產國的水準。這一積極時間表凸顯出印度...

Google才是全端AI贏家！股價神逆轉狂漲54% 市值爆增快超車老三微軟

Google母公司Alphabet股價在周三（19日）創下新高，受惠最近利多消息連發，除了獲得「股神」巴菲特的波克夏首度...

輝達黃仁勳開口第一件事：駁斥「AI泡沫論」 三大潮流將延續AI熱潮

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測亮眼，執行長黃仁勳開口談的第一件事就是駁斥「AI泡沫論...

Fed會議紀錄顯示下個月降息恐得不到多數支持 10月就業不發布更添變數

聯準會（Fed）周三公布的 10 月會議紀錄顯示，決策官員對 12 月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現...

輝達財報亮眼　激勵日韓股市大漲

輝達（Nvidia）公布亮眼財報及其AI晶片「爆表」需求，激勵日本股市日經指數今天飆漲4%，韓國股市Kospi指數也大漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。