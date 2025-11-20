輝達黃仁勳開口第一件事：駁斥「AI泡沫論」 三大潮流將延續AI熱潮

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）上季財報與本季財測亮眼，執行長黃仁勳開口談的第一件事就是駁斥「AI泡沫論」，點名有三大潮流將延續AI熱潮，人們近期將開始理解AI熱潮表面下的發展，「不只是看到資本支出和投資的變化」。財務長柯蕾絲（Colette Kress）也透露，目前Blackwell和Rubin從今年到明年底的營收能見度達到5,000億美元。

資料中心營收創新高，GB300銷售亮眼

輝達公布，止於10月26日的年度第3季（上季）上季營收年增2%至570.1億美元，季比成長率達到創新高的22%，高於市場預估。

其中，資料中心營收年增66％到創紀錄的512億美元，也高於預期，象徵加速器晶片銷售的「運算」營收成長56%，主要由GB300繪圖處理器（GPU）帶動。財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，上季GB300銷售超越GB200，「出現交叉」，GB300約占了整體Blackwell銷售的三分之二。她也補充，上季Hopper平台約賺進20億美元營收，H20銷售約5,000萬美元。

其他事業部分，網路營收年比成長162%至82億美元，NVLink、InfiniBand及Spectrum X乙太網路銷售全都增加；遊戲營收年比成長30%到43億美元，專業視覺化營收成長56%到7.6億美元，汽車營收增加32%至5.92億美元。

柯蕾絲在提到輝達技術的使用範例時表示，台積電、鴻海集團、緯創及Lucid等公司都正在打造Omniverse數位孿生工廠，以加速AI驅動的製造與自動化，輝達也將持續和鴻海集團、矽品及Amcor等企業在未來四年擴大美國據點。

上季毛利率是唯一美中不足之處，為73.4%，低於市場預估的約74%。柯蕾絲說，即便輸入成本升高，輝達正努力維持毛利率在70%-80%的中間值。

黃仁勳形容供應鏈成本「激增」，但作為全球最大企業也有優勢所在，輝達正在設法因應成本，並與供應商協商。他被問到未來12-18個月供應能否跟上需求時，表示「我們的供應鏈規劃向來很傑出」，輝達正在為「豐收的一年」（a big year）規劃。

本季營收預估優於預估

輝達預期，本季營收為650億美元、或加減2%，暗示季增14%，高於分析師預估的620億美元，低於最樂觀人士預測的750億美元。輝達預測本季毛利率將在70%-80%區間的中間值。

柯蕾絲表示，Rubin平台將如期在2026年增產，目前Blackwell和Rubin從今年到明年底的營收能見度達到5,000億美元，資料中心基礎設施整體機會龐大。分析師指出，輝達上季財報和本季財測都優於預期，顯示GB300晶片的增產步調加速，釐清了輝達達成2027年度（2026年2月-2027年1月）營收5,000億美元展望的方式。

黃仁勳說，Blackwell銷售「爆表」，雲端GPU賣光，目前供應商正以最大產能生產，「我們有一堆Blackwell（需求）等著賣」，「運算需求持續加速，而且在訓練和推論領域全面複合成長，各呈現指數級成長，我們已進入AI的良性循環，AI生態系正迅速擴大，出現更多新的基礎模型製造商、更多AI新創公司、擴及更多產業與國家，AI突然正進入每個地方，從事所有工作」。

專家指出，黃仁勳常以「雲端GPU賣光」形容客戶需求良好，且沒有任何閒置產能。

駁斥「AI泡沬論」

黃仁勳在財務說明會一開始就直接說，「有許多人在談AI泡沫，從我們的位置來看，我們看到非常不一樣的東西」。他說，世界正同時展開三股龐大的平台轉移力量，為摩爾定律出現以來首見，首先是從中央處理器（CPU）轉向GPU加速，其次是生成式AI正成為主流，創造出新的工作負載，第三是AI正進入物理世界，物理AI崛起。

他詳細說明指出，數據處理、廣告推薦、搜尋系統及工程等領域都正轉向GPU，因為須由AI，意味著跟著CPU打造的運算基礎設施將過渡到輝達晶片運行的新系統，其次AI不只是整合到現有應用，而是能催生全新的應用，最後，能在用戶不投入龐大心力下自行運作的物理AI或應用程式，將能推理與規劃，並將需要更多運算能力，而目前只有一家公司能處理這三種使用案例：輝達。

他表示，人們近期將開始理解AI熱潮表面下的發展，「不只是看到資本支出和投資的變化」。

黃仁勳說，輝達在當前的資料中心興建熱潮的占比正在提高，先進的Blackwell產品占了約30%，下一代的Rubin可能會更高。

他後續接受彭博資訊訪問時表示估算，以每百萬瓩（GW）資料中心容量的約550億美元支出估算，Vera Rubin營運每GW能為輝達帶進約550億美元營收。

他被問到目前最大的供應瓶頸在哪、是電力還是記憶體時，「打太極」地回答，向來都會有各種議題和各種限制，以輝達的規模和成長來說，所有供應鏈的需求都不容易，但全都不是不可能，輝達應該做的最重要事情，是良好規劃，他也重申輝達晶片每單位能源成本的表現最強。

黃仁勳被問到其他競爭對手的產品時，表示晶片設計師團隊其實沒有很多，輝達已轉向為電腦建立許多零組件，晶片的數量、與支援模型的零組件之多元，已提高了挑戰的複雜度。他也說，有一些客戶在發現其他替代方案其實更貴之後，上門找輝達。

現金部位的投資規劃

輝達上季現金與約當現金部位達606億美元，黃仁勳被問到要如何動用這些現金時說，重點在於供應鏈，他正在支出以確保成長，各項投資都是伴隨著擴大輝達技術的觸角，幫助輝達和這些公司以根據更深度的技術基礎合作，和Anthropic的協議，是Anthropic首次以輝達的技術架構運作，也代表所有主要AI模型現在都支援輝達的技術，「我們全都支援」。

黃仁勳也談到最近和沙國Humain與阿聯G42的晶片協議，以國安保證來說，他說已採取避免晶片外流的措施，輝達已一再測試並抽樣了解世界各地的晶片調查，將「持續努力」地避免晶片最後被錯誤的人取得，但未提供具體細節。

此外，柯蕾絲說，輝達還在與OpenAI敲定最終協議，該公司目前透過雲端供應商支持OpenAI，之後將把合作關係延伸到OpenAI的內部設施。

黃仁勳被問到OpenAI是否有能力支應興建大量資料中心的承諾時，表示輝達和OpenAI的關係是經過深思熟慮、而且有紀律的，但他不擔心，因為需求呈現指數級成長。他也說，「我們客戶的融資由他們自行決定」。

仍不放棄中國市場

柯蕾絲表示，由於中國大陸市場競爭更激烈，龐大的H20訂單從未成真，本季銷售展望並未納入在中國大陸的資料中心運算營收。她強調，輝達仍致力於和美中政府互動，確保美國能在世界各地競爭，並把中國大陸開發者納入輝達生態系。

她說，雖然上季因為「地緣政治議題和市場競爭日益激烈」，未在中國大陸從事任何重大事業，但輝達仍在設法找到方法，以出貨「更具競爭力的資料中心運算產品到中國」。

黃仁勳也指出，輝達希望「再度進入」中國大陸市場，雖然他希望把晶片賣到中國大陸市場，「目前而言，我們應該假設我們的中國市場預測是零」。

上季存貨增加