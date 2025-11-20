快訊

勞動部明定病假權 勞工請病假「不超過10天」不得有不利待遇

經典賽／中華隊又被看低 國際賭盤奪冠賠率「倒數第5」

光復鄉「超人村長」救災操勞過度入院…數萬網友集氣 女兒曝手術狀況

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報飆新高！黃仁勳提3大趨勢反駁AI泡沫化

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
輝達執行長黃仁勳19日出席美沙投資論壇。法新社
輝達執行長黃仁勳19日出席美沙投資論壇。法新社

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達於美東時間19日公布第3季財報，營收較去年同期增長62%，達570億美元營收，創下歷史紀錄，消除外界對AI泡沫化的擔憂。輝達執行長黃仁勳否定AI泡沫化的疑慮，並提出大量資料處理、生成式AI與代理式AI等3個趨勢因素，解釋底層的運算方式發生根本性轉變，已從CPU大幅轉向GPU，因此AI需求並非空轉，是完全合理的。

印度時報報導，黃仁勳19日出席「美沙投資論壇」（US-Saudi Investment Forum），被問及AI是否正走向泡沫化時指出，要理解AI是否泡沫化，必須回到運算需求最基本的出發點。

他說明，如果從「第一原理」（first principles）檢視當前的運算需求，就會發現摩爾定律實質上已走到盡頭，通用型CPU無法再滿足急遽增加的計算量，全球因而加速轉向以GPU為核心的加速運算。黃仁勳提第一原理不是在講哲學，而是強調從系統最根本的條件來判斷。

他並舉例指出，全球前500大超級電腦6年前仍有90%以CPU為主，今年已降至不到15%，反觀GPU占比則從10%攀升至90%，這顯示算力模式出現明顯轉折點。

在這個基礎上，黃仁勳提出3項推動AI需求的核心因素。

首先，全球用於處理姓名、地址、收入等原始資料的運算量本身就極為龐大，每年耗費數千億美元，這些工作即便與AI無關，規模也早已超出CPU的可負荷範圍，迫使企業轉向GPU擴建資料處理能力。

其次，支撐網路運作超過15年的推薦系統（recommender system）模型正由生成式AI取代。過去依賴CPU的推薦演算法如今全面轉向由GPU執行，使企業紛紛建立大型GPU超級電腦，用於資料處理與模型訓練。推薦系統是替使用者挑選並推送內容的演算法，因為網路資訊量過大，需要系統代為篩選。

第三，黃仁勳指出代理式AI（agentic AI）快速興起，包括Grok、OpenAI、Anthropic與Gemini等新模型都建立在前面兩點既有巨大算力的需求上，進一步拉高整體算力需求。

黃仁勳指出，由於大量資料處理、生成式AI與代理型AI等3大需求驅動，只要看清運算模式正從CPU全面轉向GPU，就能理解AI需求確實存在且合理，而不像市場以為的那樣誇張，更不是外界擔憂的投機泡沫。

算力 網路 規模
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

市場憂閉環交易風險

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

Fed會議紀錄顯示下個月降息恐得不到多數支持 10月就業不發布更添變數

聯準會（Fed）周三公布的 10 月會議紀錄顯示，決策官員對 12 月是否降息「明顯分歧」，不少人認為通膨降溫的進展出現...

輝達財報亮眼　激勵日韓股市大漲

輝達（Nvidia）公布亮眼財報及其AI晶片「爆表」需求，激勵日本股市日經指數今天飆漲4%，韓國股市Kospi指數也大漲

輝達財報不只「救了全村」還可能幫助新台幣、韓元止貶

輝達（Nvidia）的財報再次證明AI產業前景亮麗，超大型雲端服務業者對運算的需求帶來了可觀獲利能力。彭博資訊分析，對A...

輝達財報飆新高！黃仁勳提3大趨勢反駁AI泡沫化

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達於美東時間19日公布第3季財報，營收較去年同期增長62%，達570億美元營收，創下歷史紀錄，...

美商務部批准2中東公司購買輝達Blackwell先進晶片

美國商務部19日宣布，批准沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的兩間公司購買輝達最先進的Blackwell晶片，各獲准購買3....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。