聽新聞
0:00 / 0:00
輝達財報不只「救了全村」還可能幫助新台幣、韓元止貶
輝達（Nvidia）的財報再次證明AI產業前景亮麗，超大型雲端服務業者對運算的需求帶來了可觀獲利能力。彭博資訊分析，對AI交易重燃樂觀氛圍，可望支撐亞洲晶片製造商，進而支撐新台幣與韓元匯率，有望止住近來貶值走勢。
美元近期走強，加上外資在股市獲利了結，已使新台幣與韓元雙雙大幅走弱。兩種貨幣自夏季高點以來對美元均已貶值超過8%。身為亞洲兩大AI重鎮，台灣與南韓股市本月遭遇龐大外資淨流出，台灣流出86億美元，南韓流出73億美元。
不過，隨著輝達財報與展望在台灣時間周四（20日）「救了全村」，帶動整個晶片製造族群大漲，上述的資金外流情勢應會放緩。在周四開盤後，台股報復性強彈大漲逾800點，韓股Kospi勁揚約3%。儘管美國進一步貨幣寬鬆仍存在不確定性，聯準會（Fed）的降息展望依然不明，但晶片製造商顯然正面臨更強勁的需求環境。
彭博說，外匯交易者將寄望台積電、三星、SK海力士與等主要晶片企業在宏觀層面出力，協助新台幣與韓元匯率中止疲軟走勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言