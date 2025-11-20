輝達財報不只「救了全村」還可能幫助新台幣、韓元止貶

輝達（Nvidia）的財報再次證明AI產業前景亮麗，超大型雲端服務業者對運算的需求帶來了可觀獲利能力。彭博資訊分析，對AI交易重燃樂觀氛圍，可望支撐亞洲晶片製造商，進而支撐新台幣與韓元匯率，有望止住近來貶值走勢。

美元近期走強，加上外資在股市獲利了結，已使新台幣與韓元雙雙大幅走弱。兩種貨幣自夏季高點以來對美元均已貶值超過8%。身為亞洲兩大AI重鎮，台灣與南韓股市本月遭遇龐大外資淨流出，台灣流出86億美元，南韓流出73億美元。

不過，隨著輝達財報與展望在台灣時間周四（20日）「救了全村」，帶動整個晶片製造族群大漲，上述的資金外流情勢應會放緩。在周四開盤後，台股報復性強彈大漲逾800點，韓股Kospi勁揚約3%。儘管美國進一步貨幣寬鬆仍存在不確定性，聯準會（Fed）的降息展望依然不明，但晶片製造商顯然正面臨更強勁的需求環境。

彭博說，外匯交易者將寄望台積電、三星、SK海力士與等主要晶片企業在宏觀層面出力，協助新台幣與韓元匯率中止疲軟走勢。