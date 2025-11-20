快訊

美商務部批准2中東公司購買輝達Blackwell先進晶片

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國商務部19日宣布，批准沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的兩間公司購買輝達最先進的Blackwell晶片，各獲准購買3.5萬顆晶片。(路透)
美國商務部19日宣布，批准沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國的兩間公司購買輝達最先進的Blackwell晶片，各獲准購買3.5萬顆晶片。

商務部19日宣布，批准阿拉伯聯合大公國的G42公司和沙烏地阿拉伯的Humain公司購買輝達的Blackwell晶片，購買上限數額為3.5萬顆；商務部指出，做出這樣的批准將有助於推動美國在人工智慧（AI）產業上的優勢和全球科技的領導地位。

商務部指出，這項決定符合美國總統川普7月公布的2025年AI行動計畫，同時也依循美國和沙烏地阿拉伯、美國和阿拉伯聯合大公國的AI夥伴協議。

商務部表示，這兩家公司必須滿足嚴格的安全和通報要求，未來將由工業暨安全局（Bureau of Industry and Security）與這些公司針對上述要求進行互動，同時持續監控公司是否符合規定。

美國 沙烏地阿拉伯 Blackwell 輝達
