輝達財報／七大重點一次看 黃仁勳說AI需求「好到爆表」

輝達公布超越市場預期的上季財報與財測，執行長黃仁勳更透露「雲端GPU已經賣光了」，藉此駁斥AI泡沫疑慮。以下是七大重點整理：

1. 財測超預期：預估本季營收650億美元

預期截至明年1月的本季營收約650億美元，高於分析師預估的620億美元。

這也顯示輝達驚人的成長軌跡，本季營收將比三年前同期成長約十倍。

2.上季營收大增62%、淨利成長65%，但毛利率略低於預期

第3季營收成長62%至570億美元，每股盈餘1.30美元；分別高於分析師預估的552億美元與1.26美元。

上季淨利年比成長65%，達到319.1億美元。

輝達公布上季經調整後毛利率為73.6%，略低於分析師預期的約74%，引發一些分析師對成本上升的提問。不過財務長柯蕾絲說，輝達計劃在2027年度將毛利率維持在75%左右。

3.黃仁勳平息AI泡沫疑慮

黃仁勳在聲明中表示：「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。」

他說：「AI 生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開。」

黃仁勳在分析師會議上說：「外界對AI泡沫的討論很多。但從我們的角度來看，情況完全不同。」

黃仁勳稍後接受彭博電視專訪時，表示他有大量的Blackwell晶片可以賣，業務「非常、非常強勁」，同時澄清了他在聲明中提到「雲端GPU已經賣光了」的說法，是指部署於雲端服務的Blackwell晶片已經賣光。

4.財務長柯蕾絲說AI晶片訂單暢旺，5,000億美元的數字還會往上

柯蕾絲說，輝達目前最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，也就是第二代Blackwell晶片。

她說，Blackwell的後繼產品Rubin晶片有望在2026年下半年開始量產。此外，六年前開始出貨的A100 GPU至今仍在工作量滿載的情況下運作。

對於黃仁勳上月談到，輝達在2025與2026年的AI晶片訂單合計達5,000億美元。柯蕾絲在分析師會議上表示，「這個數字還會往上」。

執行長柯蕾絲談到輝達的中國業務受限，目前Blackwell無法賣到中國。儘管輝達專為中國市場打造的降規版AI晶片H20取得出口許可，但上季銷售額僅5,000萬美元，「由於地緣政治與中國市場競爭日益激烈，當季並未出現大額採購訂單」。

黃仁勳受訪時表示，輝達最新的財測中，沒有計入對中國大陸的銷售預估，也就是對中國資料中心業務的銷售預估是「零」。但他說，很希望有機會重新與中國有生意往來，「如果我們能參與中國市場，將會非常棒」，他會繼續與美國和中國保持溝通。

6. 黃仁勳：對OpenAI的投資會保持紀律

黃仁勳接受彭博專訪時，談到對OpenAI的投資會保持紀律。他也表示會嚴格防範技術遭轉移。

輝達和OpenAI稍早曾宣布，輝達將從2026年開始，在未來幾年內投資1,000億美元，投入OpenAI的AI超級運算設施的建設，屆時這些設施將陸續上線。但雙方並未透露各資料中心的具體建置時間和成本。

輝達在周三財報的風險因素部分中，提醒投資人公告和合約之間存在很大的區別，「我們無法保證會就 OpenAI的機會或其他潛在投資達成最終協議，也無法保證任何投資都能按預期條件完成」。

7.將與矽品、Amkor在美擴大合作

柯蕾絲說，輝達將在未來四年與台灣晶片封測業者矽品，以及美國晶片封測業者艾克爾（Amkor）合作，擴大在美國的生產規模。