xAI將成為沙國 Humain頭一個資料中心客戶 另以2300億美元估值籌資

輝達（NVIDIA）和 xAI 周三表示，沙烏地阿拉伯正在興建的一座大型資料中心，將配置數十萬顆輝達晶片，馬斯克旗下的人工智慧新創 xAI 將是首批客戶。

同時，英國金融時報報導， xAI 即將從投資人手中募得 150 億美元，使公司估值達到 2,300 億美元，約為今年 3 月收購社群平台 X 時的兩倍。

馬斯克和輝達執行長黃仁勳都出席了在華府舉行的「美國－沙烏地阿拉伯投資論壇」。

這項宣布延續了今年 5 月的合作基礎。輝達表示，將提供沙國的 Humain 公司相當於 500 千瓩（MW）用電規模的晶片。Humain 周三進一步表示，將配置約 600,000 顆輝達的圖形處理器（GPU）。

Humain 於今年初成立，由沙國公共投資基金（PIF）持有。這座資料中心的建置計畫，最早是在黃仁勳和川普總統一同造訪沙國時對外公布的。

黃仁勳當時說：「你能想像嗎？一家營收大概是零起跳的新創公司，現在要替馬斯克打造一座資料中心。」

這座設施也是輝達所稱「主權 AI（sovereign AI）」的代表作之一。輝達認為，為了維護國安和文化，各國未來勢必得自行建立 AI 資料中心。對輝達而言，這代表高價 AI 晶片在超大規模資料中心業者之外，還有一個龐大的新市場。

黃仁勳出席這場有川普總統力挺的場合，也再次凸顯新政府對 AI 的高度重視。輝達正積極爭取未來 AI 晶片的對中國大陸出口許可，黃仁勳近來和川普的互動頻頻。

在宣布這項合作時，馬斯克一度把資料中心的規模搞混了，口誤放大了數字。他打趣說，更大 1,000 倍的資料中心計畫「恐怕要再等等」，「那可要花八兆兆、無限大的錢了。」

Humain使用的並不只有輝達晶片。超微（AMD）和高通（Qualcomm）也將向 Humain 提供晶片和 AI 系統。AMD 執行長蘇姿丰、高通執行長 Cristiano Amon 周二都出席了美方為沙國王儲賓沙爾曼舉行的國宴。

超微表示，該公司提供的晶片到 2030 年的用電需求可能高達 1 百萬瓩（GW），產品將以旗下的 Instinct MI450 AI GPU 為主。思科（Cisco）也會提供額外的資料中心基礎設施。

高通則將對 Humain 銷售今年 10 月首度亮相的資料中心晶片 AI200 和 AI250。高通表示，Humain 將部署 200 MW的高通晶片設備。

另外，金融時報引述知情人士報導，馬斯克的財富管理人 柏查爾（Jared Birchall）在周二晚上向投資人分享xAI籌資 的消息，外界也預期馬斯克將很快湊齊這筆資金。

若以 2,300 億美元成交，將為這次複雜的募資過程畫下句點。在此期間，xAI 已更換財務長，而身兼特斯拉與 SpaceX 執行長的馬斯克，也多次否認公司正在募資。目前仍不清楚這估值是投資前還是投資後的水準。

今年 7 月，xAI 透過貸款和現金投資共募得 100 億美元，用於加速在美國田納西州孟菲斯建置 Colossus 資料中心；6 月時，xAI 也在次級市場出售了 3 億美元的股份。