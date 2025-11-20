快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

維持晶片出口公平競爭　美參議員提案要求評估機制

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國兩位跨黨派聯邦參議員今天共同提案，要求商務部在核發出口許可證時，應維持公平競爭，不得作出僅對某家廠商有利、卻對其他同業不利的決策。

這項提案由民主黨籍參議員華倫（ElizabethWarren）與共和黨籍史考特（Rick Scott）共同起草，案由是美國商務部曾批准英特爾（Intel）和高通（Qualcomm）出口晶片給華為（Huawei），卻未給予競爭廠商聯發科（MediaTek）、超微（AMD）同類許可，而遭致外界批評。

最後，拜登政府在去年撤銷了對英特爾與高通的相關許可，但外界仍質疑商務部在設立出口管制時，是否會導致美商之間在爭取海外客戶時，出現不公平競爭。

路透社報導，這項尚未公開的草案內容指出，「壟斷式許可」有可能嚴重扭曲市場結構，加劇經濟與安全漏洞，並且破壞出口許可制度的公平性。

若此案獲國會通過，商務部未來在審查許可證申請案時，必須先「評估市場競爭」，確定是否會讓申請人成為唯一的廠商，可對特定買家出口該產品；只有在沒有其他對手廠商提出同類申請時才能批准。

美國商務部尚未立即回覆路透社的置評要求。

美國 議員 路透
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

前高層羅唯仁疑帶機密跳槽英特爾 國科會：台積電目前內部釐清中

傳台積電老臣羅唯仁帶槍投靠英特爾 童子賢：我比較關心「這件事」

傳台積老將羅唯仁帶走機密 童子賢：組織有韌性不影響競爭力

台積電洩密案涉美方、輝達利益？ 前工程師曝多方關係：恐很棘手

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

xAI將成為沙國 Humain頭一個資料中心客戶 另以2300億美元估值籌資

輝達（NVIDIA）和 xAI 周三表示，沙烏地阿拉伯正在興建的一座大型資料中心，將配置數十萬顆輝達晶片，馬斯克旗下的人...

維持晶片出口公平競爭　美參議員提案要求評估機制

美國兩位跨黨派聯邦參議員今天共同提案，要求商務部在核發出口許可證時，應維持公平競爭，不得作出僅對某家廠商有利、卻對其他同...

Meta新令12月4日生效！澳洲未滿16歲禁用臉書、IG

科技巨擘Meta今天表示，12月4日起，未滿16歲的澳洲民眾將無法使用臉書（Facebook）和Instagram，以因...

超級大單來了！美國批准向阿聯和沙國出售70,000座輝達GB300伺服器

美國商務部周三宣布批准向阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯兩家企業出售多達70,000座先進人工智慧（AI）伺服器，這對在A...

輝達財報／黃仁勳駁AI泡沫 說「雲端GPU已賣光、Blackwell銷售破表」

輝達周三（19日）公布的上季財報、本季營收財測都優於市場預期，消息帶動盤後股價大漲超過5%。執行長黃仁勳駁斥了AI泡沫疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。