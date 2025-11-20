超級大單來了！美國批准向阿聯和沙國出售70,000座輝達GB300伺服器
美國商務部周三宣布批准向阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯兩家企業出售多達70,000座先進人工智慧（AI）伺服器，這對在AI競賽中有意急起直追的這兩國中東國家而言，是一項重大利多。
美國商務部表示，阿聯 AI 業者 G42，以及沙烏地阿拉伯的 Humain，各自預定將獲得相當於 35,000 座輝達GB300 伺服器或同等算力的 AI 伺服器，這是輝達目前最先進的產品。輝達的競爭對手超微（AMD）已和 Humain 達成價值數十億美元的合作協議。GB300 伺服器內搭載輝達的 Blackwell B300 處理器，是目前相當先進的晶片。
美國商務部也強調，這項交易需在兩家公司符合「嚴格的安全與通報要求」後才能正式執行，確保這些設備不會最終流向大陸及科技公司華為。
這批出口許可是美國和兩國之間更大範圍雙邊協議的一環。過去數月雙方談判焦點之一，在於如何因應中國大陸相關的風險。
阿聯今年已承諾要在美國投入 1.4 兆美元，本周造訪華府的沙烏地阿拉伯王儲賓薩爾曼，也積極深化兩國經貿關係。
不過，川普政府內部仍有部分國安強硬派對海灣國家持續和北京往來感到憂心，認為高效能運算設備或 AI 系統一旦外流，可能反過來增強中國的軍事能力。
美國商務部轄下的工業安全局（BIS）最近已批准多家美國企業，包括微軟和甲骨文（Oracle），可在阿聯境內的專案使用這些關鍵半導體。不過，先前的出口許可並不適用於像 G42 這類阿聯本地企業。
G42 由阿聯國家安全顧問、王室成員塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）擔任主席。該公司旗下事業版圖廣泛，從太空科技到國家基因組計畫都有布局。
G42 也正大舉投入資料中心和雲端運算，希望在這波前所未見、湧向 AI 模型訓練與運算基礎設施的投資潮中搶下地盤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言