快訊

華航首見「全空少航班」！高顏值男團走進機場 旅客驚呼：像在看夢幻男團出道

中國禁止日本水產進口：對日本經濟衝擊有多大？

中國反應過度？星總理黃循財暗勸1事 挺日本「發揮安全角色」

聽新聞
0:00 / 0:00

超級大單來了！美國批准向阿聯和沙國出售70,000座輝達GB300伺服器

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
阿聯 AI 業者 G42，以及沙烏地阿拉伯的 Humain，各自預定將獲得相當於 35,000 座輝達GB300 伺服器或同等算力的 AI 伺服器。美聯社
阿聯 AI 業者 G42，以及沙烏地阿拉伯的 Humain，各自預定將獲得相當於 35,000 座輝達GB300 伺服器或同等算力的 AI 伺服器。美聯社

美國商務部周三宣布批准向阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯兩家企業出售多達70,000座先進人工智慧（AI）伺服器，這對在AI競賽中有意急起直追的這兩國中東國家而言，是一項重大利多。

美國商務部表示，阿聯 AI 業者 G42，以及沙烏地阿拉伯的 Humain，各自預定將獲得相當於 35,000 座輝達GB300 伺服器或同等算力的 AI 伺服器，這是輝達目前最先進的產品。輝達的競爭對手超微（AMD）已和 Humain 達成價值數十億美元的合作協議。GB300 伺服器內搭載輝達的 Blackwell B300 處理器，是目前相當先進的晶片。

美國商務部也強調，這項交易需在兩家公司符合「嚴格的安全與通報要求」後才能正式執行，確保這些設備不會最終流向大陸及科技公司華為。

這批出口許可是美國和兩國之間更大範圍雙邊協議的一環。過去數月雙方談判焦點之一，在於如何因應中國大陸相關的風險。

阿聯今年已承諾要在美國投入 1.4 兆美元，本周造訪華府的沙烏地阿拉伯王儲賓薩爾曼，也積極深化兩國經貿關係。

不過，川普政府內部仍有部分國安強硬派對海灣國家持續和北京往來感到憂心，認為高效能運算設備或 AI 系統一旦外流，可能反過來增強中國的軍事能力。

美國商務部轄下的工業安全局（BIS）最近已批准多家美國企業，包括微軟和甲骨文（Oracle），可在阿聯境內的專案使用這些關鍵半導體。不過，先前的出口許可並不適用於像 G42 這類阿聯本地企業。

G42 由阿聯國家安全顧問、王室成員塔赫農（Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan）擔任主席。該公司旗下事業版圖廣泛，從太空科技到國家基因組計畫都有布局。

G42 也正大舉投入資料中心和雲端運算，希望在這波前所未見、湧向 AI 模型訓練與運算基礎設施的投資潮中搶下地盤。

美國 沙烏地阿拉伯 北京 輝達
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報優於預期 盤後股價勁揚

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

市場憂閉環交易風險

市場靜待輝達財報 歐股收跌

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

美駐日大使嗆陸又來禁水產這招 稱「美這次也會挺日」

中國不滿日本首相高市早苗「台灣有事」言論，連日來動作頻頻，最新在19日通報全面禁止日本水產進口。對此，美國駐日大使葛拉斯...

xAI將成為沙國 Humain頭一個資料中心客戶 另以2300億美元估值籌資

輝達（NVIDIA）和 xAI 周三表示，沙烏地阿拉伯正在興建的一座大型資料中心，將配置數十萬顆輝達晶片，馬斯克旗下的人...

維持晶片出口公平競爭　美參議員提案要求評估機制

美國兩位跨黨派聯邦參議員今天共同提案，要求商務部在核發出口許可證時，應維持公平競爭，不得作出僅對某家廠商有利、卻對其他同...

Meta新令12月4日生效！澳洲未滿16歲禁用臉書、IG

科技巨擘Meta今天表示，12月4日起，未滿16歲的澳洲民眾將無法使用臉書（Facebook）和Instagram，以因...

超級大單來了！美國批准向阿聯和沙國出售70,000座輝達GB300伺服器

美國商務部周三宣布批准向阿拉伯聯合大公國和沙烏地阿拉伯兩家企業出售多達70,000座先進人工智慧（AI）伺服器，這對在A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。