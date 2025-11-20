快訊

輝達財報／黃仁勳駁AI泡沫 說「雲端GPU已賣光、Blackwell銷售破表」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長在財報聲明中駁斥了AI泡沫疑慮，透露「雲端GPU已經賣光了」。路透
輝達執行長在財報聲明中駁斥了AI泡沫疑慮，透露「雲端GPU已經賣光了」。路透

輝達周三（19日）公布的上季財報、本季營收財測都優於市場預期，消息帶動盤後股價大漲超過5%。執行長黃仁勳駁斥了AI泡沫疑慮，還透露「雲端GPU已經賣光了」。

黃仁勳在一份聲明中表示：「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。」「AI 生態系正在快速擴展，有更多新的基礎模型製造商、更多的AI新創公司，涵蓋更多的產業和更多的國家。AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開。」

黃仁勳在與分析師的視訊會議上表示：「外界對AI泡沫的討論很多。但從我們的角度來看，情況完全不同。」

藉著公布財報的機會，黃仁勳回應投資人對輝達快速成長的銷售是否過度集中在少數超大規模雲端服務業者（hyperscalers），而這些業者必須找到終端用戶的疑慮。

關於全球記憶體短缺的問題，黃仁勳對此表示，「在很多情況下，我們已經確保了大量的供應」，並表示已經與供應商針對價格進行了協商。

在業務方面，輝達財務長柯蕾絲表示，公司目前最暢銷的晶片系列是Blackwell Ultra，也就是第二代Blackwell晶片。

黃仁勳在10月曾表示，輝達在2025與2026年的AI晶片訂單合計達5,000億美元。柯蕾絲在分析師會議上表示，「這個數字還會往上」。

輝達表示，對於無法將當前版本的Blackwell晶片出口到中國大陸感到「失望」。儘管公司取得H20晶片（專為中國市場打造的降規版晶片）的出口許可，但柯蕾絲表示，在第3季銷售額僅5,000萬美元，「由於地緣政治與中國市場競爭日益激烈，當季並未出現大額採購訂單」。

柯蕾絲還表示，Blackwell的後繼產品Rubin晶片有望在2026年下半年開始量產，此外，六年前開始出貨的A100 GPU至今仍在工作量滿載的情況下運作。

她還透露，輝達將在未來四年與晶片封裝業者矽品與艾克爾（Amkor）合作，擴大在美國的生產規模。

柯蕾絲同時表示，輝達計劃在2027年度將毛利率維持在75%左右。

Blackwell 中國市場 輝達 黃仁勳
