台積電ADR盤後大漲 輝達財報救了全村

台積電ADR周三（19日）上漲1.6%，收在282.37美元，較台北交易溢價26.4%。受輝達（NVIDIA）財報激勵，台積電ADR盤後一度大漲3.4%。

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布財報財測均超出分析師預期，推動美股期指在盤後進一步走高。

標普500指數上漲24.84點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲131.38點，漲幅0.6%，收在22,564.23點，道瓊工業指數上漲47.03，漲幅0.1%，收在46,138.77點。

費城半導體指數大漲1.8%，博通大漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，本月以來仍下跌約8%，盤後上漲5%。

台灣加權股價指數周三下跌176.00點，收在26,580.12點。台積電（2330）跌0.7%收在1,395.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 219.70 -0.71 209.50 4.87

中華電 CHT 129.73 -1.07 130.50 -0.59

台積電 TSM 1,763.63 +1.60 1,395.00 26.42

聯電 UMC 45.16 +2.41 44.35 -0.07

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價