快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

台積電ADR盤後大漲 輝達財報救了全村

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（19日）上漲1.6%，收在282.37美元，較台北交易溢價26.4%。受輝達（NVIDIA）財報激勵，台積電ADR盤後一度大漲3.4%。

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布財報財測均超出分析師預期，推動美股期指在盤後進一步走高。

標普500指數上漲24.84點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲131.38點，漲幅0.6%，收在22,564.23點，道瓊工業指數上漲47.03，漲幅0.1%，收在46,138.77點。

費城半導體指數大漲1.8%，博通大漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，本月以來仍下跌約8%，盤後上漲5%。

台灣加權股價指數周三下跌176.00點，收在26,580.12點。台積電（2330）跌0.7%收在1,395.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 219.70 -0.71 209.50 4.87

中華電 CHT 129.73 -1.07 130.50 -0.59

台積電 TSM 1,763.63 +1.60 1,395.00 26.42

聯電 UMC 45.16 +2.41 44.35 -0.07

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 台積電 標普 半導體 科技股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

輝達財報優於預期 盤後股價勁揚

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

禾伸堂打入輝達鏈

台積電、緯穎 挑中長天期

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

美關稅進補 貿易逆差大減…8月降近24%優於經濟學家預期

美國8月貿易逆差意外大減近24%，原因是美國總統川普對台灣等許多國家商品開始課徵關稅，帶動進口寫下四個月來最大減幅。

標普500指數中止連四跌 輝達盤後財報化解AI泡沫疑慮

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布超出分析師預期的財報，推動...

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

美國財政部18日公布的數據顯示，海外持有的美國公債部位在8月再破新高，但9月略為下滑，為六個月來首次出現月減。由於外國握...

川普：已想好Fed主席人選

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

美日核電廠 接連重啟

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。