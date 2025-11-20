快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

聽新聞
0:00 / 0:00

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。歐新社
AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。歐新社

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大漲超過5%。

輝達周三（19日）在聲明中表示，預期截至1月的第4季度營收約650億美元，這高於分析師平均預估的620億美元，不過，市場一些最樂觀預期為營收達750億美元。

強勁展望顯示，市場對輝達AI加速器的需求依然暢旺。這類高價高性能晶片被用於開發AI模型，但此時業界愈來愈擔心對這類設備的支出過度龐大。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，「運算需求持續加速成長」，「AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開」。

輝達股價19日盤後飆漲5.13%，報每股196.08美元，延續收盤的2.85%漲勢。輝達股價今年來已上漲約39%。

黃仁勳曾多次淡化對AI泡沫的疑慮，他上個月表示，公司預期未來幾季將實現超過5,000億美元的營收。他表示，大型資料中心營運業者將繼續投資新設備，因為AI已經開始帶來收益。

回顧上季，截至10月26日的第3季營收成長62%至570億美元，每股盈餘1.30美元。都高於分析師先前預估的營收552億美元，每股盈餘1.26美元。

以分項業務而言，輝達主要的數據中心業務上季營收512億美元，高於分析師平均預估的493億美元；用於遊戲電競PC的晶片營收為43億美元，略低於平均預估為44億美元。

最新一季的營收展望反映了輝達驚人的成長軌跡，本季營收將比三年前同期成長約十倍。此外，輝達今年的年度淨利有望超越兩大長期競爭對手英特爾和超微（AMD）的全年營收。

輝達 黃仁勳
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片

再提美國晶片產業被拿走 川普：我不責怪台灣

川普白宮設宴 黃仁勳、馬斯克都在

市場憂閉環交易風險

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

美關稅進補 貿易逆差大減…8月降近24%優於經濟學家預期

美國8月貿易逆差意外大減近24%，原因是美國總統川普對台灣等許多國家商品開始課徵關稅，帶動進口寫下四個月來最大減幅。

標普500指數中止連四跌 輝達盤後財報化解AI泡沫疑慮

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布超出分析師預期的財報，推動...

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

美國財政部18日公布的數據顯示，海外持有的美國公債部位在8月再破新高，但9月略為下滑，為六個月來首次出現月減。由於外國握...

川普：已想好Fed主席人選

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

美日核電廠 接連重啟

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。