輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大漲超過5%。

輝達周三（19日）在聲明中表示，預期截至1月的第4季度營收約650億美元，這高於分析師平均預估的620億美元，不過，市場一些最樂觀預期為營收達750億美元。

強勁展望顯示，市場對輝達AI加速器的需求依然暢旺。這類高價高性能晶片被用於開發AI模型，但此時業界愈來愈擔心對這類設備的支出過度龐大。

輝達執行長黃仁勳在聲明中表示，「運算需求持續加速成長」，「AI正無處不在，什麼都能做，一次全面展開」。

輝達股價19日盤後飆漲5.13%，報每股196.08美元，延續收盤的2.85%漲勢。輝達股價今年來已上漲約39%。

黃仁勳曾多次淡化對AI泡沫的疑慮，他上個月表示，公司預期未來幾季將實現超過5,000億美元的營收。他表示，大型資料中心營運業者將繼續投資新設備，因為AI已經開始帶來收益。

回顧上季，截至10月26日的第3季營收成長62%至570億美元，每股盈餘1.30美元。都高於分析師先前預估的營收552億美元，每股盈餘1.26美元。

以分項業務而言，輝達主要的數據中心業務上季營收512億美元，高於分析師平均預估的493億美元；用於遊戲電競PC的晶片營收為43億美元，略低於平均預估為44億美元。

最新一季的營收展望反映了輝達驚人的成長軌跡，本季營收將比三年前同期成長約十倍。此外，輝達今年的年度淨利有望超越兩大長期競爭對手英特爾和超微（AMD）的全年營收。