標普500指數中止連四跌 輝達盤後財報化解AI泡沫疑慮

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布超出分析師預期的財報，推動美股期指在盤後進一步走高。

標普500指數上漲24.84點，漲幅0.4%；那斯達克綜合指數上漲131.38點，漲幅0.6%，收在22,564.23點，道瓊工業指數上漲47.03，漲幅0.1%，收在46,138.77點。

費城半導體指數大漲1.8%，博通大漲4.1%，輝達（NVIDIA）漲2.9%，本月以來仍下跌約8%，盤後上漲5%。台積電ADR漲1.6%，盤後一度大漲3.4%。

投資人將輝達視為AI交易熱潮的風向球，投資人認為，輝達亮眼業績將推動市場反彈。

Freedom Capital Markets首席市場策略師伍茲(Jay Woods)說：「AI題材依然強勁，需求是存在的，其他一些股票的拋售有點過頭了。我相信市場已為年底前的持續反彈做好了準備。」

其他科技公司股價也上漲，Google母公司Alphabet股價大漲3%，創下新高。

聯準會（Fed）最新公布的會議紀錄顯示，官員對於Fed下個月應該採取什麼行動仍然存在分歧，這種情況加劇了Fed利率政策走向的不確定性。根據芝商所(CME) FedWatch工具，交易員預計12月降息的可能性已降為為34%，低於一天前的50%。

讓前景變得複雜的是，美國勞工統計局周三表示，不會單獨發布10月份的就業報告，而是選擇將10月的部分就業數據整合到12月份發布的數據中。

美國公債殖利率從周二的4.120%升至4.132%。債券殖利率和價格走勢相反。

投資人繼續從市場的投機性和高風險領域撤出，比特幣跌破90,000美元。截至美東時間下午4點，這一最大的加密貨幣交易價格為89,440美元，是自4月以來最低價位。

Target在下調全年獲利預測後下跌2.8%。