市場待輝達財報出爐 美股震盪收高
投資者靜待美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）公布財報，美國股市主要指數今天震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強。
道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點。
標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點。
那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點。
費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。
