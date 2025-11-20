快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

市場待輝達財報出爐 美股震盪收高

中央社／ 紐約19日綜合外電報導

投資者靜待美國人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）公布財報，美國股市主要指數今天震盪收高，從近期跌勢中反彈，科技股走強。

道瓊工業指數小幅上漲47.03點或0.10%，收報46138.77點。

標普500指數上揚24.84點或0.38%，收在6642.16點。

那斯達克指數揚升131.38點或0.59%，收22564.23點。

費城半導體指數上漲119.00點或1.82%，收6670.03點。

指數 美國 科技股
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

市場靜待輝達財報 歐股收跌

無畏泡沫說…輝達助攻Brookfield啟動千億美元計畫 全面布局AI價值鏈

美股早盤／大盤撥雲見日…台積電ADR漲2% 投資人等待輝達盤後開獎

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

美關稅進補 貿易逆差大減…8月降近24%優於經濟學家預期

美國8月貿易逆差意外大減近24%，原因是美國總統川普對台灣等許多國家商品開始課徵關稅，帶動進口寫下四個月來最大減幅。

標普500指數中止連四跌 輝達盤後財報化解AI泡沫疑慮

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布超出分析師預期的財報，推動...

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

美國財政部18日公布的數據顯示，海外持有的美國公債部位在8月再破新高，但9月略為下滑，為六個月來首次出現月減。由於外國握...

川普：已想好Fed主席人選

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

美日核電廠 接連重啟

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。