馬斯克擬在沙烏地興建AI數據中心 採用輝達晶片
美國電動車大廠特斯拉（Tesla）暨新創公司xAI執行長馬斯克（ElonMusk）今天表示，旗下xAI計畫在沙烏地阿拉伯興建一座大型數據中心。
美國財經媒體CNBC及彭博（Bloomberg News）報導，馬斯克在華府舉行的「美國-沙烏地阿拉伯投資論壇」宣布這項計畫，身旁是人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。
馬斯克指出，xAI將與沙烏地人工智慧公司Humain合作，在沙烏地興建一座500兆瓦數據中心，將採用輝達運算晶片。
