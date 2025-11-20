美國8月貿易逆差大幅縮小 可能有助第3季GDP

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國今天公布8月份的貿易數據，在企業面臨高關稅而減少進口的背景下，貿易逆差縮小幅度超過預期。若這個趨勢持續，可能有助於美國第3季國內生產毛額（GDP）數據表現。

綜合路透社與法新社報導，貿易拖累美國今年第1季的GDP達4.68個百分點，創下紀錄；第2季則因逆差收窄，對GDP貢獻等同回補第1季的跌幅。

高勝（Goldman Sachs）的經濟學家因此在貿易數據公布前，把美國第3季GDP的年增率預期，從3.7%上調到3.8%。

而美國今年第2季GDP成長折合年率達3.8%，主要因素是貿易逆差縮小。

美國商務部今天公布的報告顯示，美國總統川普（Donald Trump）調高針對多個貿易夥伴的關稅，使美國8月進口受到衝擊。

這份報告因美國政府先前陷入停擺，而被延到今天發布。美國政府稍早經歷史上最長的43天停擺，進而造成通貨膨脹、零售等多項聯邦經濟數據被暫停發布。美國政府上週終結停擺後，已經逐步恢復公布作業，而9月的就業關鍵數據預計將在20日發布。

美國8月整體貿易逆差縮至596億美元，縮減幅度超過分析師預期，主因是貨品進口大幅下降。

畢馬威（KPMG）高級經濟學家荀伯格（MeaganSchoenberger）表示，「新的貿易政策變動於8月起生效」，其中包含對美國數十個貿易夥伴提高關稅。她也補充，「批發商為彌補進口減少，而加速消化庫存」。

根據美國商務部今天公布的數據，8月進口總額下降5.1%，至3404億美元；其中貨品進口減少186億美元。下滑的項目包括工業用品與材料，以及消費性產品。

而出口部分則因服務項目增加而小幅上升0.1%，至2808億美元。

今年以來，川普快速變動的關稅政策顯著影響貿易，許多進口商在關稅上調前搶先囤貨。

荀伯格指出，「因法律挑戰與貿易談判仍在進行，我們預期不確定性仍將延續。」

美國 川普
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

疑多次聯繫大陸政府 美國公民涉嫌向北京提供情報在德國受審

美參院通過法案解除美台交往限制 待川普簽署生效

川普2.0首度對台軍售 蕭美琴：美是最重要安全夥伴

9月外國美國國債持有量下降 日本加碼買進

相關新聞

全球屏息關注NVIDIA會刺破AI泡沫 或率科技股反攻？

科技股這波跌勢有多糟，會觸動股價雪崩式墜崖嗎？分析師表示，目前為止，美股回檔幅度仍屬健康，後市展望端視人工智慧（AI）龍...

「大賣空」本尊有多神、真懂AI嗎？檢驗貝瑞操作陸股紀錄便露餡

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）...

亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

歐洲聯盟普通法院今天駁回美國電子商務巨擘亞馬遜提出的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬...

印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際

印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。

非法挖礦偷電11億美元！馬來西亞示警：比特幣盜電已威脅國家能源安全

根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這...

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。