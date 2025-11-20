俄企涉勒索軟體運作 美澳英聯合制裁

中央社／ 倫敦19日綜合外電報導

美國、澳洲和英國今天宣布，共同制裁俄羅斯境內網路公司MediaLand，並指控該公司協助勒索軟體相關行動。

美國財政部表示，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將這家俄羅斯公司的3名主管及其3家關係企業列入制裁名單。

英國指出，這次制裁揭露「促成全球網路攻擊的俄羅斯非法網絡」，並且標誌著英國打擊惡意俄國網路犯罪的最新行動。

澳洲則指稱，正配合夥伴採取類似措施，因有必要打擊曾攻擊醫院、學校和企業的勒索軟體網絡。

網路攻擊 俄羅斯 英國
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

英國軍情五處示警 中國間諜假冒獵頭滲透國會

9月外國美國國債持有量下降 日本加碼買進

路透：為吸引中國買家 俄液化天然氣價格大砍3、4成

澳洲羽賽／周天成備戰年終賽 男單首輪輕鬆過關

相關新聞

全球屏息關注NVIDIA會刺破AI泡沫 或率科技股反攻？

科技股這波跌勢有多糟，會觸動股價雪崩式墜崖嗎？分析師表示，目前為止，美股回檔幅度仍屬健康，後市展望端視人工智慧（AI）龍...

「大賣空」本尊有多神、真懂AI嗎？檢驗貝瑞操作陸股紀錄便露餡

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）...

亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

歐洲聯盟普通法院今天駁回美國電子商務巨擘亞馬遜提出的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬...

印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際

印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。

非法挖礦偷電11億美元！馬來西亞示警：比特幣盜電已威脅國家能源安全

根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這...

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。