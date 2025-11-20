俄企涉勒索軟體運作 美澳英聯合制裁
美國、澳洲和英國今天宣布，共同制裁俄羅斯境內網路公司MediaLand，並指控該公司協助勒索軟體相關行動。
美國財政部表示，財政部外國資產管制辦公室（OFAC）將這家俄羅斯公司的3名主管及其3家關係企業列入制裁名單。
英國指出，這次制裁揭露「促成全球網路攻擊的俄羅斯非法網絡」，並且標誌著英國打擊惡意俄國網路犯罪的最新行動。
澳洲則指稱，正配合夥伴採取類似措施，因有必要打擊曾攻擊醫院、學校和企業的勒索軟體網絡。
