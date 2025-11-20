聽新聞
無畏泡沫說…輝達助攻Brookfield啟動千億美元計畫 全面布局AI價值鏈

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
全球最大基建投資機構Brookfield資產管理公司啟動1,000億美元AI基建計畫，全面布局AI價值鏈。路透
Brookfield資產管理公司19日宣布啟動規模1,000億美元的人工智慧（AI）基建計畫，其中包含成立一檔100億美元的Brookfield人工智慧基礎建設基金（BAIIF）。

Brookfield表示，BAIIF基金的目標是募集100億美元股權承諾，該公司將利用該基金，以及來自共同投資和債務融資的額外資金，打造並取得多達1,000億美元的AI基礎建設資產。BAIIF目前已自輝達（Nvidia）、科威特主權財富基金（KIA）和本身資產負債表，籌得50億美元。

Brookfield預計將資金布署在AI價值鏈的所有環節，包含能源、土地、資料中心和半導體製造，多數資金將用於在未開發的土地上進行建設。

BAIIF則將聚焦於投資支撐AI運作的實體基礎設施資產，並優先布局信用可靠度高、具契約保障現金流的交易對象。該基金10月已和美國燃料電池製造商Bloom Energy簽訂50億美元框架協議，為資料中心安裝多達1GW（百萬瓩）的供電設備。

Brookfield也已和法國與瑞典政府建立合作關係，為這兩個國家打造專屬且安全的AI基建。

Brookfield為全球最大基建投資機構，管理資產超過1兆美元，迄今已在全球投資逾1,000億美元於數位基礎設施和乾淨能源。Brookfield預估，未來十年驅動AI的基礎設施建設成本將達7兆美元。

