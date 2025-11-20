快訊

「安世之亂」有解 荷蘭中止干預 母公司聞泰：控制權仍舊受限

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨（19）日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預。（路透）
荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨（19）日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預。（路透）

荷蘭經濟大臣卡雷曼斯昨（19）日發布聲明稱，荷蘭政府決定採取建設性措施，中止對安世半導體的干預。對此，安世母公司聞泰科技回應稱，該公司對安世的控制權仍然處於受限狀態，將繼續採取一切行動，最大限度維護公司及全體股東的合法權益。

卡雷曼斯表示，過去幾天，荷蘭與中方進行了建設性的會談，荷方舉措旨在「展現善意」。

大陸商務部19日晚間發布新聞稿指出，中方對荷方主動暫停行政令表示歡迎，認為這是向妥善解決問題的正確方向邁出的第一步，但距離解決全球半導體產供鏈動盪和混亂的根源「撤銷行政令」還有差距。同時，在荷經濟部推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對荷蘭安世控制權的錯誤裁決，仍是阻礙問題解決的關鍵所在，希望荷方繼續展現與中方真誠合作的意願，真正提出建設性解決問題的方案。

大陸商務部並稱，雙方同意應取消行政干預，支持和推動企業通過協商依法解決內部糾紛，既保護投資者的合法權益，也為恢復全球半導體產供鏈安全與穩定創造更有利的條件。

安世半導體是聞泰科技收購的一家荷蘭半導體公司，今年9月，荷蘭政府依據「物資供應法」凍結了安世資產，罷免中方CEO，並接管企業管理，同時停止向中國大陸生產基地、位於深圳的安世中國供應晶圓。

就在荷蘭政府採取行動的前一天，美國政府發布出口管制穿透性規則，對被列入「實體清單」、持股超50%的聞泰科技子公司，追加同等力度的出口管制。

因應荷方舉動，中方亦迅速反擊，停止向其他國家供應中國境內生產的車用晶片，導致全球汽車行業供應鏈出現恐慌。

此外，由於中美貿易談判有所進展，美國對中國實體的制裁方面做出讓步，中國也在稀土等重要戰略物資出口方面已經作出讓步，荷蘭政府的舉措就開始顯得有些尷尬。

彭博報導指出，卡雷曼斯的最新表態，意味著荷蘭政府有意將安世半導體的控制權歸還中國企業，有助於緩和荷蘭與中國之間的爭端，以化解全球車廠的晶片短缺危機。

荷蘭 半導體 中方
