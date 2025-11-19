美股早盤／大盤撥雲見日 台積電ADR漲2% 投資人等待輝達盤後開獎

美股19日早盤開高走高，過去四個交易日以科技股為中心的跌勢總算踩了煞車，預定盤後發布的輝達（Nvidia）財報仍在舞台布幕後方等著，希望這份財報能安撫近來市場對AI類股可能過熱的質疑。

紐約三大指數19日早盤開在平盤之上後漲勢不斷擴大，道瓊一度漲0.4%，標普500和那斯達克綜合指數漲幅都超過1%；費城半導體指數和台積電ADR更大漲逾2%。

輝達氣勢更猛，前兩天跌近5%，18日早盤漲幅超過3%。近來市場對於AI的獲利能力和業界不斷擴大的投資日益質疑，使該公司財報已被視為驗證這股動能的石蕊試紙。分析師普遍看好輝達財報將大幅超越市場預期，並預期在AI晶片和其他基礎設施需求帶動下，營收成長將會強勁。

法國興業銀行分析師報告表示，輝達財報的發布「正值前景愈發脆弱時刻，隨著時間接近年底，估值面臨強大壓力」。

其他大型股和成長股則呈現平盤或上漲，Google母公司字母上漲3.2%。Palantir和博通等其他AI相關股也跟著上漲。