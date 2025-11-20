外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓、記者陳湘瑾／綜合報導
9月外國持有的美債總額為9.25兆美元，略低於8月的9.26兆美元。但與去年同期相比，仍攀升5.5%。圖為美國財政部。 （彭博資訊）
9月外國持有的美債總額為9.25兆美元，略低於8月的9.26兆美元。但與去年同期相比，仍攀升5.5%。圖為美國財政部。 （彭博資訊）

美國財政部18日公布的數據顯示，海外持有的美國公債部位在8月再破新高，但9月略為下滑，為六個月來首次出現月減。由於外國握有的美債仍盤旋高檔，專家認為，外資並未撤離美國債市。

9月外國持有的美債總額為9.25兆美元，略低於8月的9.26兆美元。但與去年同期相比，9月外國持有的美債部位，仍攀升5.5%。美國財政部先前受聯邦政府停擺影響，暫停發布報告，18日同時發布8、9月數據，並預定12月18日公布10月資料。

日本仍是美債的最大海外持有國，9月規模提高89億美元至1.19兆美元，寫2022年8月以來之最，並為連續第九個月增持。

道富（State Street）策略師費里奇指出，日本數據最吸引他的注意，東京當局購入美債，可能是日圓持續疲弱的因素之一，也顯示縱使日債殖利率走升，當地投資人仍謹慎看待日本公債。日圓兌美元近幾個月來走貶，今年來在十國集團（G10）貨幣中表現墊底。

英國是美債的第二大持有國，9月部位減少393億美元至8,650億美元。

中國大陸排行第三，9月持有規模下滑5億美元至7,005億美元。分析師說，北京當局出於戰略和市場考量，過去十年來逐步減持美債。中方減碼的另一原因是要支撐人民幣，該國經濟趨緩、疫後挑戰縈繞不去、增加的貿易壁縮限出口，使得當局更有護匯的壓力。

有鑑於此，美國銀行（BofA）策略師柯恩說：「仍舊沒看到外資撤離美國資產的跡象，（美國）仍是有吸引力的據點」。外界憂慮美國總統川普的貿易和外交政策，會削弱國際對美國資產的信心，使得今年的海外美債報告受到更多檢視。一些分析師指出，金價飆升是全球分散配置、減少依賴美元的跡象。

美國財長貝森特一再駁斥「出售美國」的憂慮。他10月23日接受福斯商業台訪問時表示，近來看到外國對美債有非常、非常濃厚的興趣，美債標售會買氣從未如此強健，對海外買家尤其如此。

