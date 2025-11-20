快訊

輝達財報揭曉…上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

美國國會報告 建議台灣出資挹注第三國國防合作案

川普：已想好Fed主席人選

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

川普18日在橢圓形辦公室對記者說，「我想我已經知道我要選的人了」，但他未透露具體人選姓名。他還抱怨：「我很想現在就讓那傢伙走人，但有人攔著我。」

川普表示：「我們有一些讓人意外的名字，也有一些大家都在談論的常規人選，我們可能會選一條常規路線。有時候走一條『政治正確』的路也挺好。」

同日，負責尋找候選人的財政部長貝森特則透露，感恩節後，川普將會見最終入圍的三名候選人，並「希望」耶誕節前讓人選出爐。他先前透露，候選人範圍已縮小到現任聯準會理事沃勒與鮑曼、前聯準會理事華許、白宮國家經濟委員會主任哈塞特，以及貝萊德高管里德。

鮑爾的主席任期將於明年5月結束，但其理事任期要到2028年才屆滿。

川普重申，他希望由貝森特出任聯準會主席，但指出這位財政部長「太喜歡現在的職位」，不願離開政府。

下一任Fed主席預計將從明年2月1日開始新的14年理事任期。新任主席將面臨艱難平衡，既要迎合川普的低利率訴求，又要維護投資人信心。

川普 聯準會 貝森特
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

川普控告CNN誹謗案 遭聯邦上訴法院駁回

川普2.0首度對台軍售 蕭美琴：美是最重要安全夥伴

誰願為川普效力？加薩計畫疑點多 英媒：史上最怪

一連串命令遭拒 6跡象曝川普對共和黨掌控漸鬆動

相關新聞

輝達財報／上季營收狂飆62% 估本季650億美元超預期 盤後漲5%打臉空頭

AI晶片龍頭輝達（Nvidia）提出強勁的本季營收展望，有助於平息對全球AI支出熱即將退潮的擔憂。消息激勵輝達盤後股價大...

美關稅進補 貿易逆差大減…8月降近24%優於經濟學家預期

美國8月貿易逆差意外大減近24%，原因是美國總統川普對台灣等許多國家商品開始課徵關稅，帶動進口寫下四個月來最大減幅。

標普500指數中止連四跌 輝達盤後財報化解AI泡沫疑慮

標普500指數周三反彈，結束了連續四個交易日頹勢，科技股領漲，輝達（NVIDIA）在收盤後公布超出分析師預期的財報，推動...

外國持有美債下滑 9月降至9.25兆美元 半年首見

美國財政部18日公布的數據顯示，海外持有的美國公債部位在8月再破新高，但9月略為下滑，為六個月來首次出現月減。由於外國握...

川普：已想好Fed主席人選

美國總統川普表示，他已經想好讓誰來當下一任聯準會（Fed）主席，同時也提到，有人攔著他不讓他罷免現任主席鮑爾。

美日核電廠 接連重啟

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。