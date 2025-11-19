聽新聞
台泰合作變調？泰石油巨擘：擬出清與鴻海電動車事業持股
泰國石油和天然氣巨擘PTT表示，正評估將與鴻海成立的電動車合資事業股權全數賣給鴻海，藉此籌措新資金。
鴻海和PTT 2021年建立興建電動車工廠的合作關係，協議價值10億美元。PTT起初持有合資事業六成股權，但持股比重後來降至40%。
PTT執行長孔卡潘（Kongkrapan Intarajang）19日在記者會上說：「電動車工廠尚未興建，未來數年或許也不會。」孔卡潘表示，持股比重上升應有助於提高鴻海電動車工廠決策靈活度。
在供給過剩和價格疲軟導致石化製品及精煉事業表現低迷之際，PTT正加強整頓旗下部門。PTT也與中國大陸電池製造商國軒高科成立電池合資事業，目前該公司與國軒高科持股比重分別是51%及49%，PTT正考慮拋售該事業部分股權。
