快訊

美國國會建議台灣挹注「第三國」強化嚇阻力 專家：為分擔美軍投資

聽新聞
0:00 / 0:00

台泰合作變調？泰石油巨擘：擬出清與鴻海電動車事業持股

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
泰國能源巨擘PTT表示，正評估將與鴻海成立的電動車合資事業股權全數賣給鴻海。路透
泰國能源巨擘PTT表示，正評估將與鴻海成立的電動車合資事業股權全數賣給鴻海。路透

泰國石油和天然氣巨擘PTT表示，正評估將與鴻海成立的電動車合資事業股權全數賣給鴻海，藉此籌措新資金。

鴻海和PTT 2021年建立興建電動車工廠的合作關係，協議價值10億美元。PTT起初持有合資事業六成股權，但持股比重後來降至40%。

PTT執行長孔卡潘（Kongkrapan Intarajang）19日在記者會上說：「電動車工廠尚未興建，未來數年或許也不會。」孔卡潘表示，持股比重上升應有助於提高鴻海電動車工廠決策靈活度。

在供給過剩和價格疲軟導致石化製品及精煉事業表現低迷之際，PTT正加強整頓旗下部門。PTT也與中國大陸電池製造商國軒高科成立電池合資事業，目前該公司與國軒高科持股比重分別是51%及49%，PTT正考慮拋售該事業部分股權。

PTT 電動 電池
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

Ford F-150電動貨卡 竟將在年底前停產？

Model T、Model U將前進日本！鴻海與三菱FUSO最快明年於日本生產販售電動巴士

鴻海董事長劉揚偉：日本前十車企 均是EV代工合作候選

輝達攜手安謀 代工廠摩拳擦掌搶ASIC伺服器商機

相關新聞

全球屏息關注NVIDIA會刺破AI泡沫 或率科技股反攻？

科技股這波跌勢有多糟，會觸動股價雪崩式墜崖嗎？分析師表示，目前為止，美股回檔幅度仍屬健康，後市展望端視人工智慧（AI）龍...

「大賣空」本尊有多神、真懂AI嗎？檢驗貝瑞操作陸股紀錄便露餡

身為電影「大賣空」主角原型的貝瑞，2008年因看準次級房貸必將泡沫化而放空美國房市，一戰揚名立萬。如今在人工智慧（AI）...

亞馬遜要求自超大平台名單剔除 遭歐盟法院駁回

歐洲聯盟普通法院今天駁回美國電子商務巨擘亞馬遜提出的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬...

印度官員：小型核子反應爐炒作過頭 要蓋「這個」才實際

印度核能監管機關資深官員認為，外界對小型核子反應爐（SMR）炒作過頭，應建造大型反應爐，以降低資本成本。

非法挖礦偷電11億美元！馬來西亞示警：比特幣盜電已威脅國家能源安全

根據馬來西亞能源部向國會提交的書面答覆，自2020年以來，馬來西亞電力公司因非法加密貨幣挖礦造成11億美元的電力損失，這...

市場憂心AI泡沫關注輝達財報 亞股跌多漲少

隨著投資人憂心人工智慧（AI）助長的泡沫與美國利率動向不確定性，亞洲股市今天欲振乏力，跌多漲少

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。