美日核電廠 接連重啟

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

川普政府將提供10億美元聯邦貸款，協助1979年發生美國史上最嚴重核災的賓州三哩島核電廠重啟，以滿足人工智慧（AI）時代龐大電力需求。日本地方政府也預計本周批准全球最大的柏崎刈羽核電廠重啟，這對經歷過福島核災的日本而言將是一道重要里程碑。

美國能源部長萊特18日表示，將提供Constellation能源公司10億美元貸款，用於重啟三哩島核電廠未受損的反應爐，該反應爐2019年因運行成本過高而關閉。Constellation去年已宣布將重啟三哩島核電廠，並與微軟簽署20年購電協議，微軟需要更多電力推動其AI事業。

萊特表示，重啟三哩島核電廠將有助於降低電價，政府也將採取行動，讓更多核電廠投入使用，「我們希望盡可能為電網增加更多可靠電力，以阻止電價上漲」，而這些行動將幫助「製造業回流我國」。

川普政府是核能的強烈支持者，並已承諾2050年前要把美國核能發電量增加三倍，包括透過重啟現存反應爐，和開發十座新大型核電廠，使美國核能發電容量從目前的100百萬瓩（GW）增加至400GW。Constellation已表示，為在2027年重啟該電廠，總共將花費約16億美元。

據日媒報導，日本新潟縣知事花角英世最快將在21日宣布批准柏崎刈羽核電廠重啟，他的認可將是這座核電廠重啟所需通過的最後一道防線。如獲批准，這將是東京電力公司（Tepco）自2011年福島核災來首次重啟核電廠，對經歷過車諾比以來最嚴重的福島核災的日本來說，也將會是一道分水嶺。

不過，單獨一位地方政治人物就有權決定重要能源基礎設施的重啟，也凸顯日本重新擁抱核能面對的挑戰。日本33座可運轉機組，過去十年只重啟三分之一。中央監管機關2017年就已核准柏崎刈羽電廠六號機和七號機重啟。

日本首相高市早苗表示，柏崎刈羽電廠對日本能源安全和氣候努力極為重要。東京官員過去一年也多次下鄉說明電廠的重要性。然而，地方抵抗聲浪卻仍強。本月調查顯示，住在距離該電廠30公里內的居民中，有61%認為電廠未達重啟條件。

核電 福島核災 日本
