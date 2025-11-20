Meta 打贏反托辣斯官司 讓 IG、WhatsApp 分拆出去的存亡威脅一掃而空

快訊

經濟日報／ 編譯周芳苑／綜合外電
美國聯邦貿易委員會（FTC）指控臉書母公司Meta壟斷社群媒體市場，引發反托辣斯官司，但華府聯邦法官博斯伯格18日裁決Meta勝訴。美聯社

美國聯邦貿易委員會（FTC）指控臉書母公司Meta壟斷社群媒體市場，引發反托辣斯官司，但華府聯邦法官博斯伯格18日裁決Meta勝訴，這家科技巨頭原本可能被迫將當紅平台Instagram（IG）和WhatsApp分拆出去的存亡威脅，一掃而空。

這起纏訟長達五年的官司，始於FTC聲稱Meta於2012年與2014年收購IG和WhatsApp，以消除競爭威脅，從而「非法」維持壟斷地位。FTC當時並未阻止併購交易，卻在2020年提起訴訟。

然而法官的裁決指出，無論Meta過去是否確實有壟斷行為，FTC必須證明該公司目前仍維持壟斷，但FTC並未能做到。

博斯伯格裁決稱，FTC於2020年提起訴訟以來，社群媒體生態已發生翻天覆地的改變，2021、2022年所提兩份駁回此案的意見書，甚至都沒有當紅的TikTok，而這個平台才是Meta目前最強對手。

美國總統川普第一任期發起反壟斷行動，而此最新裁決堪稱大型科技公司首個決定性勝利，FTC目前正對亞遜（Amazon）提起另一項反壟斷訴訟。

FTC發言人西蒙森表示：「我們對此決定深感失望」，「正在評估所有可能方案。」

不過，電商巨擘亞馬遜在歐洲遭受挫敗，歐盟普通法院19日駁回該公司的訴求，拒絕撤銷歐盟依「數位服務法」將其列入超大平台名單，這意味著亞馬遜必須持續遵守更嚴格的線上內容規範。

在此同時，科技業將迎來另一波法規鬆綁。歐盟執委會19日簡化了人工智慧（AI）與隱私法規，以精簡先前較嚴格規則，執委會將允許科技公司基於合法利益使用個人數據訓練AI模型，而無需徵求同意，並將高風險AI系統的相關規定延後一年實施，希望有助促進創新。

川普18日也提到，美國必須制定統一的聯邦AI監管標準，如果各州各行其是，將導致這項技術面臨過度管制的風險，威脅這個成長引擎，中國將「輕易在AI競賽中追上我們」。

社群媒體 美國
